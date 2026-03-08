search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 09:45
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

08.03.2026 08:30

Τουρισμός: 3η στις προτιμήσεις η Ελλάδα στη Μεσόγειο, αλλά και η πιο ακριβή

08.03.2026 08:30
touristes
Eurokinissi

Στο τρέχον γεωπολιτικό σκηνικό, η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων (πίσω από Ισπανία και Τουρκία), αλλά αναδεικνύεται στην πιο ακριβή επιλογή της Μεσογείου.

  • η μέση τιμή ενός τουριστικού πακέτου να διαμορφώνεται στα 1.872€. Ακολουθεί η Τουρκία με 1.766€ και η Ισπανία με 1.760€. Αυτή η διαφορά των περίπου 110€ ανά πακέτο καθιστά την Ελλάδα έναν “premium” προορισμό που απευθύνεται σε υψηλότερα εισοδήματα.
  • Στο επίπεδο της ζήτησης (με βάση τη γερμανική αγορά): Παρά το υψηλότερο κόστος, η Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση ζήτησης κατά 18%. Η Τουρκία προηγείται οριακά με 20% λόγω των ελκυστικών πακέτων all-inclusive, ενώ η Ισπανία κινείται πιο συγκρατημένα με αύξηση 12%, έχοντας ήδη κορεσμένες υποδομές.
  • Στο επίπεδο των πλεονεκτημάτων:
  • Η Ελλάδα ποντάρει στην ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών, στοιχεία που οι ταξιδιώτες εκτιμούν περισσότερο εν μέσω πολέμων.
  • Η Τουρκία βασίζεται αποκλειστικά στην τιμή και την ποσότητα (all-inclusive), προσπαθώντας να αντισταθμίσει τον φόβο λόγω της εγγύτητάς της στη Μέση Ανατολή.
  • Η Ισπανία στηρίζεται στις σταθερές υποδομές και την εύκολη πρόσβαση, αλλά χάνει έδαφος λόγω των υψηλών τιμών στις μεγάλες πόλεις.
    ωστόσο στο παιχνίδι μπαίνουν και νέοι παίκτες. Ο λόγος για την Αλβανία, η οποία αναδύεται ως ο ισχυρός “low-budget” ανταγωνιστής, αποσπώντας μερίδια από τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα που αδυνατούν να καλύψουν το αυξημένο ελληνικό κόστος.

Σε ό,τι αφορά τώρα τους προορισμούς η Κρήτη , η Ρόδος και η Κώς, βρίσκονται και πάλι στην πρώτη γραμμή.

Άλλωστε τα δύο αυτά νησιά αποτελούν τους «αιμοδότες» του ελληνικού τουρισμού. Φέτος όμως επηρεάζονται διαφορετικά από τις συγκρούσεις.

  • Κρήτη: Παραμένει ο 3ος δημοφιλέστερος προορισμός παγκοσμίως για τους Γερμανούς. Ωστόσο, το 2026 είναι ο ακριβότερος προορισμός για οικογένειες (μέσο εβδομαδιαίο πακέτο στα 4.860€), ξεπερνώντας ακόμα και το Ντουμπάι. Παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η Κρήτη δεν παρουσιάζει ακυρώσεις, καθώς θεωρείται «ασφαλές λιμάνι».
  • Ρόδος & Κως: Η εγγύτητά τους στη ΝΑ Μεσόγειο τις καθιστά πιο ευάλωτες ψυχολογικά. Η αγορά του Ισραήλ, που ήταν ζωτικής σημασίας (ιδιαίτερα για τη Ρόδο), παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με τις φάσεις της σύρραξης. Παρ’ όλα αυτά, η ζήτηση από τη Δυτική Ευρώπη παραμένει ισχυρή, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των κενών.

Για φέτος φαίνεται ότι ο ελληνικός τουρισμός το 2026 βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ενώ τα έσοδα αυξάνονται, η ακρίβεια (που τροφοδοτείται από το ενεργειακό κόστος του πολέμου) απειλεί να διώξει τους ταξιδιώτες μεσαίου εισοδήματος προς την Αλβανία ή την Τουρκία.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Κρήτη, τη Ρόδο και την υπόλοιπη χώρα είναι να πείσουν ότι το “premium” που πληρώνει ο τουρίστας ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία της εμπειρίας και της ασφάλειας που του προσφέρεται.

Διαβάστε επίσης:

Αποσύρουν τα πετροδολάρια οι χώρες του Κόλπου; – Απειλή αποχώρησης από τις επενδύσεις στις ΗΠΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει ο τουρισμός από τους… πυραύλους – Τι λένε τα γερμανικά ΜΜΕ, τι η κυβέρνηση

Από το μέτωπο στο ράφι: Η αθέατη «αιμορραγία» της πολεμικής κρίσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tehran-iran-oil
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: «Ποτάμι φωτιάς» στην Τεχεράνη από το ισραηλινό «σφυροκόπημα» σε αποθήκες πετρελαίου – Συγκλονιστικό Video

diakopes
ΕΛΛΑΔΑ

Απρίλιος: Γιατί προσφέρεται για πρόωρες σχεδόν καλοκαιρινές διακοπές – Ένας… Οκτώβριος από την ανάποδη, έστω λιγότερο ζεστός

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

agiatolax-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Επιτεύχθηκε συναίνεση για τον νέο ανώτατο ηγέτη – Τα εμπόδια και μικρή διαφωνία

iran tehran
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Την αποστολή ειδικών δυνάμεσων στο Ιράν για την κατάσχεση πυρηνικών αποθεμάτων εξετάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο: Πετάχτηκαν οι κάτοικοι από τα κρεβάτια τους - Πρώτη εκτίμηση Λέκκα

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 09:44
tehran-iran-oil
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: «Ποτάμι φωτιάς» στην Τεχεράνη από το ισραηλινό «σφυροκόπημα» σε αποθήκες πετρελαίου – Συγκλονιστικό Video

diakopes
ΕΛΛΑΔΑ

Απρίλιος: Γιατί προσφέρεται για πρόωρες σχεδόν καλοκαιρινές διακοπές – Ένας… Οκτώβριος από την ανάποδη, έστω λιγότερο ζεστός

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1 / 3