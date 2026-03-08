Τουρισμός: 3η στις προτιμήσεις η Ελλάδα στη Μεσόγειο, αλλά και η πιο ακριβή

Στο τρέχον γεωπολιτικό σκηνικό, η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων (πίσω από Ισπανία και Τουρκία), αλλά αναδεικνύεται στην πιο ακριβή επιλογή της Μεσογείου.

η μέση τιμή ενός τουριστικού πακέτου να διαμορφώνεται στα 1.872€. Ακολουθεί η Τουρκία με 1.766€ και η Ισπανία με 1.760€. Αυτή η διαφορά των περίπου 110€ ανά πακέτο καθιστά την Ελλάδα έναν “premium” προορισμό που απευθύνεται σε υψηλότερα εισοδήματα.

Στο επίπεδο της ζήτησης (με βάση τη γερμανική αγορά): Παρά το υψηλότερο κόστος, η Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση ζήτησης κατά 18%. Η Τουρκία προηγείται οριακά με 20% λόγω των ελκυστικών πακέτων all-inclusive, ενώ η Ισπανία κινείται πιο συγκρατημένα με αύξηση 12%, έχοντας ήδη κορεσμένες υποδομές.

Στο επίπεδο των πλεονεκτημάτων:

Η Ελλάδα ποντάρει στην ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών, στοιχεία που οι ταξιδιώτες εκτιμούν περισσότερο εν μέσω πολέμων.

Η Τουρκία βασίζεται αποκλειστικά στην τιμή και την ποσότητα (all-inclusive), προσπαθώντας να αντισταθμίσει τον φόβο λόγω της εγγύτητάς της στη Μέση Ανατολή.

Η Ισπανία στηρίζεται στις σταθερές υποδομές και την εύκολη πρόσβαση, αλλά χάνει έδαφος λόγω των υψηλών τιμών στις μεγάλες πόλεις.

ωστόσο στο παιχνίδι μπαίνουν και νέοι παίκτες. Ο λόγος για την Αλβανία, η οποία αναδύεται ως ο ισχυρός “low-budget” ανταγωνιστής, αποσπώντας μερίδια από τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα που αδυνατούν να καλύψουν το αυξημένο ελληνικό κόστος.

Σε ό,τι αφορά τώρα τους προορισμούς η Κρήτη , η Ρόδος και η Κώς, βρίσκονται και πάλι στην πρώτη γραμμή.

Άλλωστε τα δύο αυτά νησιά αποτελούν τους «αιμοδότες» του ελληνικού τουρισμού. Φέτος όμως επηρεάζονται διαφορετικά από τις συγκρούσεις.

Κρήτη: Παραμένει ο 3ος δημοφιλέστερος προορισμός παγκοσμίως για τους Γερμανούς. Ωστόσο, το 2026 είναι ο ακριβότερος προορισμός για οικογένειες (μέσο εβδομαδιαίο πακέτο στα 4.860€), ξεπερνώντας ακόμα και το Ντουμπάι. Παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η Κρήτη δεν παρουσιάζει ακυρώσεις, καθώς θεωρείται «ασφαλές λιμάνι».

Ρόδος & Κως: Η εγγύτητά τους στη ΝΑ Μεσόγειο τις καθιστά πιο ευάλωτες ψυχολογικά. Η αγορά του Ισραήλ, που ήταν ζωτικής σημασίας (ιδιαίτερα για τη Ρόδο), παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με τις φάσεις της σύρραξης. Παρ' όλα αυτά, η ζήτηση από τη Δυτική Ευρώπη παραμένει ισχυρή, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των κενών.

Για φέτος φαίνεται ότι ο ελληνικός τουρισμός το 2026 βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ενώ τα έσοδα αυξάνονται, η ακρίβεια (που τροφοδοτείται από το ενεργειακό κόστος του πολέμου) απειλεί να διώξει τους ταξιδιώτες μεσαίου εισοδήματος προς την Αλβανία ή την Τουρκία.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Κρήτη, τη Ρόδο και την υπόλοιπη χώρα είναι να πείσουν ότι το “premium” που πληρώνει ο τουρίστας ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία της εμπειρίας και της ασφάλειας που του προσφέρεται.

