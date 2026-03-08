Τουρισμός: 3η στις προτιμήσεις η Ελλάδα στη Μεσόγειο, αλλά και η πιο ακριβή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο τρέχον γεωπολιτικό σκηνικό, η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων (πίσω από Ισπανία και Τουρκία), αλλά αναδεικνύεται στην πιο ακριβή επιλογή της Μεσογείου.
Σε ό,τι αφορά τώρα τους προορισμούς η Κρήτη , η Ρόδος και η Κώς, βρίσκονται και πάλι στην πρώτη γραμμή.
Άλλωστε τα δύο αυτά νησιά αποτελούν τους «αιμοδότες» του ελληνικού τουρισμού. Φέτος όμως επηρεάζονται διαφορετικά από τις συγκρούσεις.
Για φέτος φαίνεται ότι ο ελληνικός τουρισμός το 2026 βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ενώ τα έσοδα αυξάνονται, η ακρίβεια (που τροφοδοτείται από το ενεργειακό κόστος του πολέμου) απειλεί να διώξει τους ταξιδιώτες μεσαίου εισοδήματος προς την Αλβανία ή την Τουρκία.
Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Κρήτη, τη Ρόδο και την υπόλοιπη χώρα είναι να πείσουν ότι το “premium” που πληρώνει ο τουρίστας ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία της εμπειρίας και της ασφάλειας που του προσφέρεται.
