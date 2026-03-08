Στην Κύπρο τη Δευτέρα ο Εμανουέλ Μακρόν

Έκτακτη συνάντηση με τον γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, θα έχει αύριο Δευτέρα (9/3) στην Κύπρο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το ταξίδι του Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο ανακοίνωσε, το μεσημέρι της Κυριακής, το Προεδρικό Μέγαρο της Γαλλίας.

Το Ελιζέ αναφέρει ότι το ταξίδι του Μακρόν έχει στόχο να καταδείξει την «αλληλεγγύη» της Γαλλίας στην Κύπρο, μέλος της ΕΕ, προκειμένου να «ενισχύσουμε την ασφάλεια γύρω από την Κύπρο και την ανατολική Μεσόγειο» με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και να συμβάλουμε στην «αποκλιμάκωση στην περιοχή».

Σύμφωνα με τη Le Monde, η συνάντηση Μακρόν, Χριστουδουλίδη και Μητσοτάκη θα λάβει χώρα στην Πάφο.

Πριν από μερικές μέρες, η ελληνική κυβέρνηση είχε επιβεβαιώσει τη συνάντηση Μακρόν – Μητσοτάκη, στην Ελλάδα, εντός Μαρτίου, χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε αναφέρει πως ο γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα για την ανανέωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια, που λήγει εντός του τρέχοντος έτους.

Υπενθυμίζεται πως από την περασμένη εβδομάδα βρίσκεται στη Μεσόγειο το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ στη Μεγαλόνησο έχει καταπλεύσει από την περασμένη Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα.

