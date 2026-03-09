search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 10:55
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

09.03.2026 09:58

Επίδομα καυσίμου φέρνει η εκτίναξη στην τιμή του πετρελαίου: Έως 100 ευρώ το Fuel Pass, πότε θα δοθεί

09.03.2026 09:58
Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να έχει επηρεάσει δραματικά τις τιμές στο πετρέλαιο, εκτοξεύοντας το πρωί της Δευτέρας ακόμα και στα 119 δολάρια το βαρέλι, η κυβέρνηση αρχίζει να σκέφτεται τη χορήγηση επιδόματος καυσίμου για να μετριάσει τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και τους πολίτες. Το ευρύτερο θέμα συζητείται σήμερα και στο Eurogroup, καθώς το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό, αλλά ειδικά στην Αθήνα έχει σημάνει συναγερμός, με τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες να έχουν βάλει στο τραπέζι τη χορήγηση σχετικού επιδόματος.

Στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης βρίσκεται το Fuel Pass, δηλαδή η επιδότηση καυσίμων απευθείας στην αντλία με εισοδηματικά κριτήρια. Το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022, όταν ξέσπασε η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Το όριο συναγερμού για τη λήψη μέτρων στα καύσιμα έχει τεθεί στα 100 δολάρια ανά βαρέλι πετρελαίου. «Με πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινητοποιούμαστε…», δήλωσε χθες στο Mega ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει «άμεσα και δυναμικά σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σημείωσε (στο «Πρώτο Θέμα») ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αποδείξει πως μπορεί να παρεμβαίνει στοχευμένα όταν δημιουργούνται πιέσεις, είτε στους λογαριασμούς ενέργειας είτε στο κόστος μετακίνησης και καυσίμων, προστατεύοντας την κοινωνία χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία. Όπως πρόσθεσε, σε μια τέτοια περίπτωση θα απαιτηθεί και ευρωπαϊκός συντονισμός, τόσο ως προς τα εργαλεία παρέμβασης όσο και ως προς το δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν τα κράτη-μέλη.

Το Fuel Pass 3

Το ύψος του Fuel Pass 3 δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ, αντίστοιχα με τα ποσά των προηγούμενων κύκλων ενίσχυσης.

Στον πρώτο κύκλο του μέτρου, που εφαρμόστηκε την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2022, τα νοικοκυριά έλαβαν οικονομική ενίσχυση από 30 έως 50 ευρώ για τρίμηνο, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας. Στα νησιά το ποσό ήταν αυξημένο και η επιδότηση δινόταν είτε μέσω ψηφιακής κάρτας για χρήση σε πρατήρια καυσίμων είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με μικρότερο ποσό.

Ο δεύτερος κύκλος, το Fuel Pass 2, εφαρμόστηκε για το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2022. Τότε τα ποσά αυξήθηκαν λόγω της περαιτέρω ανόδου των τιμών των καυσίμων, φτάνοντας έως και 100 ευρώ για αυτοκίνητα σε νησιωτικές περιοχές, όταν η ενίσχυση δινόταν μέσω κάρτας.

