Πάτρα: Έκρηξη σε βυτιοφόρο που βρισκόταν σε αυλή εργοστασίου οξυγόνου – «Ήταν σαν να έπεσε αεροπλάνο» (video)

Έκρηξη σε βυτιοφόρο που βρισκόταν στον προαύλιο χώρο εργοστασίου στην περιοχή Περιβόλα της Πάτρας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3).
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά Μέσα, το εργοστάσιο ειδικεύεται στην παραγωγή οξυγόνου για βιομηχανική και ιατρική χρήση, ενώ η έκρηξη σημειώθηκε στην αντλία του οχήματος.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.
Από την έκρηξη δεν προκλήθηκε φωτιά.
Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Patrapress.gr, «ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη, έγινε αντιληπτή μέχρι το Ανω Σούλι. Ετρεμε το σπίτι» ενώ άλλος αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως «ήταν σαν να έπεσε αεροπλάνο».
