Πάτρα: Έκρηξη σε βυτιοφόρο που βρισκόταν σε αυλή εργοστασίου οξυγόνου – «Ήταν σαν να έπεσε αεροπλάνο» (video)

Έκρηξη σε βυτιοφόρο που βρισκόταν στον προαύλιο χώρο εργοστασίου στην περιοχή Περιβόλα της Πάτρας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά Μέσα, το εργοστάσιο ειδικεύεται στην παραγωγή οξυγόνου για βιομηχανική και ιατρική χρήση, ενώ η έκρηξη σημειώθηκε στην αντλία του οχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Από την έκρηξη δεν προκλήθηκε φωτιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Patrapress.gr, «ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη, έγινε αντιληπτή μέχρι το Ανω Σούλι. Ετρεμε το σπίτι» ενώ άλλος αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως «ήταν σαν να έπεσε αεροπλάνο».

Διαβάστε επίσης:

Βία στον ΕΟΔΥ: Η γυναίκα υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου μιλάει στο topontiki από το νοσοκομείο – «Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη»

Ομόνοια: Ένας 65χρονος εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ και απείλησε τους υπαλλήλους με στυλιάρι

Έκκληση βοήθειας από τον γιο του Μίκη Θεοδωράκη: Όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου, είμαι ολομόναχος