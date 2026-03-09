search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 14:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.03.2026 14:01

Πάτρα: Έκρηξη σε βυτιοφόρο που βρισκόταν σε αυλή εργοστασίου οξυγόνου – «Ήταν σαν να έπεσε αεροπλάνο» (video)

09.03.2026 14:01
patra_ekrixi_new

Έκρηξη σε βυτιοφόρο που βρισκόταν στον προαύλιο χώρο εργοστασίου στην περιοχή Περιβόλα της Πάτρας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά Μέσα, το εργοστάσιο ειδικεύεται στην παραγωγή οξυγόνου για βιομηχανική και ιατρική χρήση, ενώ η έκρηξη σημειώθηκε στην αντλία του οχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Από την έκρηξη δεν προκλήθηκε φωτιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Patrapress.gr, «ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη, έγινε αντιληπτή μέχρι το Ανω Σούλι. Ετρεμε το σπίτι» ενώ άλλος αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως «ήταν σαν να έπεσε αεροπλάνο».

Διαβάστε επίσης:

Βία στον ΕΟΔΥ: Η γυναίκα υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου μιλάει στο topontiki από το νοσοκομείο – «Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη»

Ομόνοια: Ένας 65χρονος εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ και απείλησε τους υπαλλήλους με στυλιάρι

Έκκληση βοήθειας από τον γιο του Μίκη Θεοδωράκη: Όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου, είμαι ολομόναχος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maxairi_ptissomeno
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 14χρονος πήγε στο σχολείο με… μαχαίρι!

fysiko aerio2 new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κομισιόν διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου

unnamed (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Νίκη»: Θλίψη για την απώλεια της Σοφίας Χρηστίδου – Να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της

VROXI_
ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Ο χειμώνας 2025-26 ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα

vrazilia-xylo-podosfairo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βραζιλία: Ασύλληπτο ξύλο μεταξύ παικτών της Κρουζέιρο και της Ατλέτικο Μινέιρο με κλωτσιές, μπουνιές και… 23 αποβολές (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

craig-murphy
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Από τον Μπραντ Πιτ σε Ύδρα, Χαλκίδα και Αθήνα μέχρι τον Ντάνιελ Κρεγκ και τον Κίλιαν Μέρφι στην Κέρκυρα

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 14:46
maxairi_ptissomeno
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 14χρονος πήγε στο σχολείο με… μαχαίρι!

fysiko aerio2 new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κομισιόν διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου

unnamed (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Νίκη»: Θλίψη για την απώλεια της Σοφίας Χρηστίδου – Να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της

1 / 3