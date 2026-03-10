search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 02:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2026 00:49

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα, λέει ο Τραμπ – Οι IDF χτύπησαν 6 στρατιωτικές βάσεις του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

10.03.2026 00:49
trump 7654- new

Μαίνεται ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, με τη σύγκρουση να επεκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή. Αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους και drones σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου.

Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος, που εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, καταρρίφθηκε από συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την επαρχία Γκαζιαντέπ στη ΝΑ Τουρκία. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε πλήγματα “μεγάλης κλίμακας” με στόχο υποδομές στην Τεχεράνη και το Ισπαχάν, στο κεντρικό Ιράν, όπως και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εξαπολύει μπαράζ επιθέσεων εναντίον του Τελ Αβίβ και των χωρών του Κόλπου με στόχο να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα σε κεντρική πλατεία της ιρανικής πρωτεύουσας για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με την επιλογή.

Στο μεταξύ, η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι συνέβαλαν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την έναρξη του πολέμου του Ιράν, ενώ αρνήθηκε επίσης οποιαδήποτε ιρανική επίθεση κατά της Τουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Κύπρου κάνοντας λόγο για «επιθέσεις-προβοκάτσια». Παράλληλα, προειδοποιεί ότι είναι έτοιμο για έναν μακρύ πόλεμο με τις ΗΠΑ και δηλώνει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο μέσω της πρόκλησης οικονομικού πόνου.

Live όλες οι εξελίξεις:

Διαβάστε επίσης:

#SendBarron: Το trend που ζητά επιστράτευση του Μπάρον Τραμπ και το ζήτημα του… ύψους του

Στάρμερ: «Οι αποφάσεις για το συμφέρον της Βρετανίας είναι αποφάσεις που λαμβάνει ο πρωθυπουργός της»

Το Ιράν διαβεβαιώνει Τουρκία, Κύπρο και Αζερμπαϊτζάν: Δεν ήσασταν στόχοι των πυραύλων μας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kleisto-sxoleio-louketo
ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά και την Τρίτη τα σχολεία στα Ιωάννινα για ελέγχους μετά τον σεισμό

trump 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα, λέει ο Τραμπ – Οι IDF χτύπησαν 6 στρατιωτικές βάσεις του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

hormuz_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανεμπόδιστη διέλευση των Στενών του Ορμούζ για χώρες που θα απελάσουν Ισραηλινούς και Αμερικανούς πρέσβεις

child-firework
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρός τραυματισμός 15χρονου από κροτίδα που εξερράγη στα χέρια του – Συνελήφθη η μητέρα του

ethniki gynaikwn iran australia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Asian Cup: Η Αυστραλία δίνει άσυλο σε παίκτριες της εθνικής ομάδας του Ιράν που δεν τραγούδησαν τον ύμνο (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

wall-street-1212
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη ανατροπή στη Wall Street μετά τις δηλώσεις Τραμπ – Βουτιά στο πετρέλαιο άνοδος στο χρηματιστήριο

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 02:19
kleisto-sxoleio-louketo
ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά και την Τρίτη τα σχολεία στα Ιωάννινα για ελέγχους μετά τον σεισμό

trump 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα, λέει ο Τραμπ – Οι IDF χτύπησαν 6 στρατιωτικές βάσεις του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

hormuz_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανεμπόδιστη διέλευση των Στενών του Ορμούζ για χώρες που θα απελάσουν Ισραηλινούς και Αμερικανούς πρέσβεις

1 / 3