Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα, λέει ο Τραμπ – Οι IDF χτύπησαν 6 στρατιωτικές βάσεις του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Μαίνεται ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, με τη σύγκρουση να επεκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή. Αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους και drones σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου.

Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος, που εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, καταρρίφθηκε από συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την επαρχία Γκαζιαντέπ στη ΝΑ Τουρκία. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε πλήγματα “μεγάλης κλίμακας” με στόχο υποδομές στην Τεχεράνη και το Ισπαχάν, στο κεντρικό Ιράν, όπως και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εξαπολύει μπαράζ επιθέσεων εναντίον του Τελ Αβίβ και των χωρών του Κόλπου με στόχο να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα σε κεντρική πλατεία της ιρανικής πρωτεύουσας για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με την επιλογή.

Στο μεταξύ, η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι συνέβαλαν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την έναρξη του πολέμου του Ιράν, ενώ αρνήθηκε επίσης οποιαδήποτε ιρανική επίθεση κατά της Τουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Κύπρου κάνοντας λόγο για «επιθέσεις-προβοκάτσια». Παράλληλα, προειδοποιεί ότι είναι έτοιμο για έναν μακρύ πόλεμο με τις ΗΠΑ και δηλώνει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο μέσω της πρόκλησης οικονομικού πόνου.

Live όλες οι εξελίξεις:

Διαβάστε επίσης:

#SendBarron: Το trend που ζητά επιστράτευση του Μπάρον Τραμπ και το ζήτημα του… ύψους του

Στάρμερ: «Οι αποφάσεις για το συμφέρον της Βρετανίας είναι αποφάσεις που λαμβάνει ο πρωθυπουργός της»

Το Ιράν διαβεβαιώνει Τουρκία, Κύπρο και Αζερμπαϊτζάν: Δεν ήσασταν στόχοι των πυραύλων μας