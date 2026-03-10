Tommy DeCarlo: Πέθανε ο τραγουδιστής των Boston, στην επέτειο της αυτοκτονίας του προκατόχου του!

Ο Tommy DeCarlo, τραγουδιστής του θρυλικού ροκ συγκροτήματος Boston για σχεδόν δύο δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 60 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Σε ανάρτηση στο Facebook, οι συγγενείς του Tommy DeCarlo ανέφεραν ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον εγκέφαλο τον Σεπτέμβριο του 2025. «Πάλεψε με απίστευτη δύναμη και θάρρος μέχρι το τέλος», σημείωσε η οικογένεια, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

O DeCarlo υπήρξε τεράστιος θαυμαστής του πρώτου τραγουδιστή της μπάντας Brad Delp, ο οποίος σε ένα ασύλληπτο παιχνίδι της μοίρας είχε φύγει από τη ζωή επίσης στις 9 Μαρτίου, ακριβώς 19 χρόνια νωρίτερα. Ο DeCalro έμελλε να πεθάνει την επέτειο της αυτοκτονίας του ινδάλματός και προκατόχου του!

Ο Tom Scholz, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Boston, δήλωσε στο People: «Ο Τόμι ήταν ένας ανταγωνιστικός αθλητής και ταυτόχρονα μια ευγενική ψυχή, που τον θυμούνται ο γιος του και πολλοί άλλοι ως ένας γλυκός άνθρωπος που δεν άξιζε να χαθεί σε τόσο νεαρή ηλικία. Ενώ πολλοί θα θυμούνται τις συναρπαστικές ζωντανές εμφανίσεις του, εγώ θα τον θυμάμαι ως τον εκπληκτικό τραγουδιστή που εμφανίστηκε από το πουθενά για να σώσει τους Boston το 2007 και μας έδωσε 10 επιπλέον χρόνια να παρουσιάζουμε τις πιο αξέχαστες συναυλίες μας».

Σύμφωνα με τη σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε καμπάνια υποστήριξης για τον Τόμι Ντεκάρλο, τον Σεπτέμβριο του 2025 υπέστη αιφνίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και υπεβλήθη σε επείγουσα κρανιοτομή, όπου οι γιατροί εντόπισαν δύο όγκους στον εγκέφαλο και έναν ακόμα στους πνεύμονες. Στη σελίδα αναφέρεται: «Απίστευτα, ανάρρωσε μετά τη χειρουργική επέμβαση και ξεκίνησε θεραπεία, αλλά πριν ολοκληρωθεί, υπέστη άλλο αιμάτωμα και νοσηλεύτηκε από 27 Νοεμβρίου έως 27 Δεκεμβρίου».

Boston singer Tommy DeCarlo, 60, has died after being diagnosed with brain cancer. He joined the band in 2007 following Brad Delp’s death by suicide. https://t.co/GTm6Ai7Z4A March 9, 2026

Η αδυναμία στον Brad Delp

Η ιστορία του ΝτεΚάρλο με τους Boston θεωρείται μία από τις πιο ασυνήθιστες στην ιστορία της ροκ μουσικής. Μεγάλωσε ακούγοντας το συγκρότημα και είχε δηλώσει ότι η φωνή του αρχικού τραγουδιστή, Μπραντ Ντελπ, τον βοήθησε να ανακαλύψει τη δική του.

Πριν ενταχθεί στους Boston, ο τραγουδιστής ήταν αυτοδίδακτος πιανίστας και μέλος χορωδίας, εμπνευσμένος από τον Delp.

«Όταν άρχισα να ακούω Boston ως έφηβος, λάτρευα τη φωνή του Μπραντ και τραγουδούσα πάντα μαζί του όταν έπαιζε κάποιο τραγούδι τους στο ραδιόφωνο», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Το 2007, μετά τον θάνατο του Ντελπ, ο ΝτεΚάρλο ηχογράφησε ένα τραγούδι-αφιέρωμα και το ανέβασε στο MySpace, μαζί με διασκευές τραγουδιών των Boston όπως τα «Smokin’» και «Don’t Look Back». Εκείνη την περίοδο εργαζόταν στο Home Depot στη Βόρεια Καρολίνα, ενώ παράλληλα τραγουδούσε σε τοπικά ροκ συγκροτήματα.

Ένας φίλος του πρότεινε να στείλει το υλικό στο συγκρότημα και λίγες εβδομάδες αργότερα ο Scholz εντυπωσιάστηκε από τη διασκευή του στο «Don’t Look Back», καλώντας τον να συμμετάσχει αρχικά σε μια συναυλία-αφιέρωμα στον Delp ενώ λίγο αργότερα του πρότεινε να γίνει μόνιμο μέλος του συγκροτήματος.

Ο ΝτεΚάρλο παρέμεινε τραγουδιστής των Boston για σχεδόν 20 χρόνια, συμμετέχοντας και στο άλμπουμ «Life, Love & Hope» (2013). Παράλληλα δημιούργησε συγκρότημα μαζί με τον γιο του, Τόμι ΝτεΚάρλο Τζούνιορ, με τους οποίους κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ: το «Lightning Strikes Twice» (2020) και το «Dancing in the Moonlight» (2022).

