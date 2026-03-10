search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2026 09:24

Τροχαίο στην Καβάλα: Λεωφορείο παρέσυρε 13χρονη – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση (video)

10.03.2026 09:24
ekav_troxaio_new

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (6/3) στο Ποδοχώρι Καβάλας, όταν μία 13χρονη παρασύρθηκε από λεωφορείο.

Σύμφωνα με το Action24, η ανήλικη επιχειρούσε να διασχίσει δρόμο όταν παρασύρθηκε από το όχημα.

Η ανήλικη αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ωστόσο η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή και αποφασίστηκε διακομιδή της στην Αθήνα και το «Αγλαΐα Κυριακού».

Η 13χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και φέρει, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η μητέρα της, σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις αλλά και πολλαπλά αιματώματα.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να μπορέσουν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, με τις ώρες να παραμένουν κρίσιμες.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού της ανήλικης.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ξανά στο εδώλιο ο γόνος της εύπορης οικογένειας για τη δολοφονία του μπάτλερ από τη Σρι Λάνκα

Η αναγέννηση του Μόρνου: Ο υγρός χειμώνας του 2026 και η στρατηγική ανάκαμψη των αποθεμάτων της Αττικής

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε 27χρονη και «καρφώθηκε» σε βιτρίνα καταστήματος (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DMA_9221
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μοναδικό full hybrid B-SUV στην Ελλάδα με 204 ίππους, τιμή 22.990 ευρώ και εγγύηση 12 χρόνια

slot
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

jello_biafra_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Jello Biafra – Αγωνία για τον κορυφαίο τραγουδιστή του hardcore punk

aftokinito_parathira_1003_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα σε αυτοκινητόδρομους: Πόσο επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:51
DMA_9221
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μοναδικό full hybrid B-SUV στην Ελλάδα με 204 ίππους, τιμή 22.990 ευρώ και εγγύηση 12 χρόνια

slot
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

1 / 3