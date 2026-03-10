Τροχαίο στην Καβάλα: Λεωφορείο παρέσυρε 13χρονη – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση (video)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (6/3) στο Ποδοχώρι Καβάλας, όταν μία 13χρονη παρασύρθηκε από λεωφορείο.

Σύμφωνα με το Action24, η ανήλικη επιχειρούσε να διασχίσει δρόμο όταν παρασύρθηκε από το όχημα.

Η ανήλικη αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ωστόσο η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή και αποφασίστηκε διακομιδή της στην Αθήνα και το «Αγλαΐα Κυριακού».

Η 13χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και φέρει, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η μητέρα της, σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις αλλά και πολλαπλά αιματώματα.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να μπορέσουν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, με τις ώρες να παραμένουν κρίσιμες.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού της ανήλικης.

