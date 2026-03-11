Ένα όχημα τύπου SUV έσπασε την περίμετρο ασφαλείας κοντά στον Λευκό Οίκο και ο οδηγός του συνελήφθη από την αστυνομία, σήμερα τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε η Μυστική Υπηρεσία.

Ο οδηγός πέρασε τα φράγματα ασφαλείας σε μια διασταύρωση πολύ κοντά στον Λευκό Οίκο. Από το συμβάν δεν τραυματίστηκε κανείς.

🇺🇸 A vehicle has RAMMED the White House Barricade, Police have the Driver in Custody



A van just crashed into a White House security barricade. The driver was quickly apprehended by the U.S. Secret Service.



No injuries reported, according to Fox News. Multiple streets in the… pic.twitter.com/HEDbDobOgW — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 11, 2026

«Ο οδηγός συνελήφθη και ανακρίνεται» ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την ασφάλεια του προέδρου των ΗΠΑ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Ομάδες πυροτεχνουργών επιθεώρησαν το όχημα και διαβεβαίωσαν ότι δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Οι γύρω δρόμοι, που είχαν κλείσει προσωρινά, δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία.

BREAKING: Photos of van that smashed into a security barricade near the White House today pic.twitter.com/Ffr6ujCdAC March 11, 2026

Η Ουάσιγκτον έχει τεθεί σε κατάσταση ενισχυμένης ασφαλείας, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Several streets in #Washington DC are now locked down — police tape and a heavy law enforcement presence surrounding the area due to a suspicious vehicle

The driver who plowed a van into a barricade near the White House is being questioned pic.twitter.com/tGzZkYR2pj March 11, 2026

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ-Ισραήλ στοχοποίησαν 52 σχολεία στο Ιράν – Αποδέσμευση ρεκόρ από τα αποθέματα πετρελαίου του ΙΕΑ – Live οι εξελίξεις

Τραμπ στο Axios: «Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δεν έχουν μείνει στόχοι»

Reuters: Οι χώρες του Κόλπου πληρώνουν το τίμημα για τον πολέμο του Τραμπ και του Νετανιάχου





