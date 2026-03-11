search
ΚΟΣΜΟΣ

11.03.2026 17:53

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Αυτοκίνητο πέρασε την περίμετρο ασφαλείας – Ανακρίνεται ο οδηγός

Ένα όχημα τύπου SUV έσπασε την περίμετρο ασφαλείας κοντά στον Λευκό Οίκο και ο οδηγός του συνελήφθη από την αστυνομία, σήμερα τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε η Μυστική Υπηρεσία.

Ο οδηγός πέρασε τα φράγματα ασφαλείας σε μια διασταύρωση πολύ κοντά στον Λευκό Οίκο. Από το συμβάν δεν τραυματίστηκε κανείς.

«Ο οδηγός συνελήφθη και ανακρίνεται» ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την ασφάλεια του προέδρου των ΗΠΑ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Ομάδες πυροτεχνουργών επιθεώρησαν το όχημα και διαβεβαίωσαν ότι δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Οι γύρω δρόμοι, που είχαν κλείσει προσωρινά, δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία.

Η Ουάσιγκτον έχει τεθεί σε κατάσταση ενισχυμένης ασφαλείας, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ-Ισραήλ στοχοποίησαν 52 σχολεία στο Ιράν – Αποδέσμευση ρεκόρ από τα αποθέματα πετρελαίου του ΙΕΑ – Live οι εξελίξεις

Τραμπ στο Axios: «Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δεν έχουν μείνει στόχοι»

Reuters: Οι χώρες του Κόλπου πληρώνουν το τίμημα για τον πολέμο του Τραμπ και του Νετανιάχου 


