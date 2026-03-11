Το Ιράν εξάγει τώρα περισσότερο πετρέλαιο- Ο έλεγχος του Ορμούζ, η Κίνα που δεν χάνει βαρέλι και ο τρόμος στους υπόλοιπους

Το Ιράν εξάγει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του Στενού του Ορμούζ από ό,τι πριν από τον πόλεμο, δείχνοντας ότι ελέγχει μια στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία έκλεισε για τους υπόλοιπους παραγωγούς πετρελαίου της περιοχής.

Καθώς οι παραγωγοί πετρελαίου του Κόλπου από τη Σαουδική Αραβία μέχρι το Ιράκ μειώνουν την παραγωγή και ψάχνουν για νέες διαδρομές που θα παρακάμπτουν το στενό, το Ιράν συνεχίζει τις δραστηριότητές του ως συνήθως, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων Kpler, παρέχοντας μια οικονομική σανίδα σωτηρίας στην Τεχεράνη καθώς δέχεται σφοδρή επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, επτά δεξαμενόπλοια έχουν φορτώσει πετρέλαιο στα ανοικτά των ιρανικών ακτών, σύμφωνα με την Kpler που την επικαλείται η WSJ. Τουλάχιστον δύο από τις πιο πρόσφατες φορτώσεις είναι από τον Περσικό Κόλπο, δήλωσε η Kpler. Τις τελευταίες έξι ημέρες, τα δεξαμενόπλοια έχουν φορτώσει κατά μέσο όρο 2,1 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου ημερησίως, υψηλότερα από τα 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα που εξήγαγε το Ιράν τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την Kpler.

Τα επίπεδα εξαγωγών του Ιράν μπορεί να διαφέρουν από εβδομάδα σε εβδομάδα, αλλά η πρόσφατη αύξηση δείχνει ότι, σε αντίθεση με άλλους παραγωγούς, οι αποστολές του δεν αντιμετωπίζουν εμπόδια και ότι η Κίνα δεν έχει χάσει την όρεξή της για το αργό πετρέλαιο της Τεχεράνης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν να επιτεθούν σε οποιοδήποτε πλοίο προσπαθήσει να διασχίσει το στενό από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν αεροπορικές επιδρομές, τρομάζοντας πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο και αγαθά μεταξύ του ευρύτερου κόσμου και του Περσικού Κόλπου, όπου λαμβάνει χώρα περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Το Ιράν έχει εξαπολύσει drones και πυραύλους εναντίον αραβικών παραγωγών πετρελαίου του Κόλπου και έχει προειδοποιήσει ότι θα βάλει φωτιά σε πλοία που διασχίζουν το στενό.

Κρίση

Οι αγορές έχουν υποστεί «βουτιά» τις τελευταίες ημέρες, με τις τιμές του πετρελαίου να πλησιάζουν τα 120 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, πριν υποχωρήσουν κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα».

Εάν το στενό παραμείνει αποκλεισμένο για δύο εβδομάδες, οι προμήθειες πετρελαίου από τον Κόλπο θα μπορούσαν να μειωθούν κατά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τη JPMorgan, δηλαδή περισσότερο από το 3% της παγκόσμιας παραγωγής.

Μεγάλο μέρος του ιρανικού πετρελαίου που κινείται διαμέσου ή προς το στενό φαίνεται να κατευθύνεται προς την Κίνα με δεξαμενόπλοια που αποτελούν μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Πρόκειται για παλαιά δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούνται από το Ιράν και τη Ρωσία, συχνά υπό αμερικανικές κυρώσεις, για τη μυστική μεταφορά αργού πετρελαίου.

«Σχεδόν όλα τα πλοία που διασχίζουν το Στενό συνδέονται με το Ιράν ή την Κίνα», δήλωσε ο Christopher Long, επικεφαλής πληροφοριών της βρετανικής εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας Neptune P2P Group. «Συμβουλεύουμε όλους τους πλοιοκτήτες να μην το διασχίσουν.»

Ο Homayoun Falakshahi, επικεφαλής ανάλυσης αργού πετρελαίου στην Kpler, δήλωσε ότι μόνο στρατιωτικές συνοδείες, μια κατάπαυση πυρός ΗΠΑ–Ισραήλ ή μια ιρανική συνθηκολόγηση θα οδηγούσαν τους μεταφορείς να επαναλάβουν τις διελεύσεις. Είπε ότι αναμένει πως οι εξαγωγές θα επανεκκινήσουν σταδιακά και συχνά ενώ τα πλοία θα παραμένουν «σκοτεινά».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα σχέδια για τη συνοδεία πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει τέτοια βοήθεια. Ο Ali Reza Tangsiri, διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, προειδοποίησε εναντίον τέτοιων συνοδειών. «Οποιαδήποτε διέλευση του στόλου των ΗΠΑ και των συμμάχων του θα αναχαιτιστεί από το δίκτυο ιρανικών πυραύλων και drones αυτοκτονίας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Από την έναρξη του πολέμου, περίπου 15 πλοία έχουν διασχίσει το στενό, με τα περισσότερα να είναι πλοία του «σκοτεινού στόλου» που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο προς την Κίνα και την Ινδία, σύμφωνα με τη Lloyd’s List Intelligence. Πολλά είναι μικρά κινεζικά δεξαμενόπλοια που γνωστοποιούν την παρουσία και την προέλευσή τους στους Φρουρούς της Επανάστασης μέσω μεγαφώνων και ραδιοκυμάτων βραχέων κυμάτων.

«Είμαστε κινεζικό πλοίο. Περνάμε. Είμαστε φιλικοί», μεταδίδουν στα αγγλικά τα κινεζικά πλοία προς τους Φρουρούς της Επανάστασης. Τα μηνύματα μπορούν να παρακολουθούνται από άλλα πλοία και ακούστηκαν από τη Wall Street Journal.

Ένα δεξαμενόπλοιο που ονομάζεται Skywave με προορισμό την Κίνα παρέλαβε πετρέλαιο την περασμένη εβδομάδα από το νησί Kharg του Ιράν, έναν μικρό θύλακα στα βορειοδυτικά του Κόλπου, όπου μεταφέρεται το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου του Ιράν.

Το πλοίο ανήκει σε μια ινδική εταιρεία-βιτρίνα στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ πέρυσι, ως μέρος ενός δικτύου που, όπως ισχυρίζονται, χρηματοδοτούσε άμεσα τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις μέσω δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κονδύλια αργού πετρελαίου.

Μέχρι την Τρίτη, το Skywave, το οποίο φέρει ψεύτικη σημαία Κομορών, ήταν κοντά στη διέλευση του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με το Marine Traffic.

Ένα άλλο πλοίο με προορισμό την Κίνα, το Cume, ανήκει σε μια οντότητα του Ντουμπάι στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και φέρει ψεύτικη σημαία Γουιάνας, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Equasis. Φόρτωσε 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού στις 19 Φεβρουαρίου, διέσχισε το Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με το Kpler.

Το Ping Shun, ένα άλλο πλοίο στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις και ανήκει σε μια εταιρεία με έδρα το Σαντόνγκ της Κίνας, φόρτωσε 600.000 βαρέλια πετρελαίου από το Kharg και βρίσκεται επίσης στον Κόλπο του Ομάν.

Η απόφαση των δεξαμενόπλοιων του σκιώδους στόλου να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί ένα υπολογισμένο στοίχημα, ακόμη και αν μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο. Τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου έχουν πληγεί από το Ιράν μέχρι στιγμής.

Ενώ το Ιράν μεταφέρει πετρέλαιο, άλλοι δυσκολεύονται.

Η δανέζικη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων A.P. Moller-Maersk έχει 10 πλοία παγιδευμένα στον Περσικό Κόλπο. Η Maersk δήλωσε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μία εβδομάδα έως 10 ημέρες για να επαναληφθούν οι κανονικές λειτουργίες σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

«Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τους συναδέλφους μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Maersk, Vincent Clerc, στην Journal.

