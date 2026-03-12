search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 12:19
12.03.2026 10:58

Ελένη Ζαρούλια: Παραδόθηκε στο ΑΤ Πεύκης, οδηγείται στη φυλακή (photos/video)

eleni_zaroulia

Λίγα λεπτά πριν τις 10:30 παραδόθηκε στο ΑΤ της Πεύκης η Ελένη Ζαρούλια, καταδικασμένη τελεσίδικα για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.

Η Ελενη Ζαρούλια βγήκε με ΙΧ από την πλαϊνή είσοδο του σπιτιού της και, συνοδευόμενη από την κόρη της, μπήκε στο αστυνομικό τμήμα, χωρίς να κάνει κάποιο σχόλιο.

Σημειώνεται πως η Ζαρούλια καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών την οποία και καλείται να εκτίσει.

Η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου, πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα μετατροπής της ποινής σε χρηματική, πρόταση που τελικά υιοθέτησε και το δικαστήριο, αποφασίζοντας ότι η καταδικασθείσα θα πρέπει να εκτίσει κανονικά την ποινή της.

Μέχρι σήμερα δεν είχε κρατηθεί σε κανένα στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, καθώς μετά την πρωτόδικη απόφαση της είχε δοθεί αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

