Οι Φρουροί υπόσχονται να κρατήσουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ – Απειλές ότι θα «σκοτεινιάσει» όλη τη Μέση Ανατολή αν οι ΗΠΑ κόψουν το ρεύμα στο Ιράν – Live οι εξελίξεις

Ακόμα ένα 24ωρο σφοδρών επιθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέα κύματα στο Ιράν και τον Λίβανο, και την Τεχδεράνη να απαντά βάζοντας στο στόχαστρο πλοία στον Κόλπο.

Στο πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μετά την εκλογή του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αναφέρεται ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν αμέσως, καθώς θα δεχθούν επίθεση, ενώ ξεακαθαρίζεται πως το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα συνεχιστεί ως μοχλός πίεσης προς ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κατά των παιδιών δεν θα αγνοηθεί», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως «πιστεύουμε στη φιλία με τις γειτονικές χώρες και εξαπολύουμε επίθεση μόνο στις βάσεις».

Το Ιράν απείλησε νωρίτερα με ολοκληρωτικό πόλεμο, «θα γεμίσουμε τον Περσικό Κόλπο με το αίμα των εισβολέων» προειδοποίησε, ενώ ΗΠΑ και Ισραήλ μιλούν για πόλεμο που θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί.

Στο μεταξύ, δύο πετρελαιοφόρα το ένα ελληνόκτητο δέχθηκαν επίθεση ανοιχτά λιμανιού, στο Ιράκ, όπως και άλλο ένα εμπορικό πλοίο κοντά στα ΗΑΕ, την ώρα που το Κουβέιτ, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία αναχαιτίζουν ιρανικούς πυραύλους και drones.

