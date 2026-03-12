Γιώργος Μαρίνος: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του (Video)

Τεράστια θλίψη στον καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαρίνου ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών έπειτα από σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής Happy Day, η κηδεία του εμβληματικού καλλιτέχνη θα τελεστεί το Σάββατο 14/3 στις 12:00μμ στο κοιμητήριο Βούλας.

Όπως ήταν γνωστό, ο Γιώργος Μαρίνος είχε αποτραβηχτεί, τα τελευταία χρόνια, από τα καλλιτεχνικά δρώμενα.

«Είναι τόσο μεγάλο το πένθος και η στενοχώρια μας. Ευλογηθήκαμε να γνωρίσαμε έναν τέτοιο άνθρωπο, περάσαμε καλά. Τον φροντίσαμε και πήραμε πολλά πράγματα από εκείνον. Ας είναι αναπαυμένος. Ήταν αρκετά χρόνια μαζί μας. Ζήσαμε μαζί και την εποχή του κορωνοϊού» είπε συναισθηματικά φορτισμένη η κα Σοφία Κάνα, διευθύντρια του οίκου ευγηρίας όπου διέμενε.

«Όσο βρισκόταν στον οίκο ευγηρίας, τραγουδούσε για τους τρόφιμους. Δεχόταν συχνά επισκέψεις από τον κ. Θωμάκο και τη σύζυγό του, τον περιποιούνταν και τον πήγαιναν βόλτες» συμπλήρωσε. «Ήταν 87 χρονών… τι άλλο να πω. Εξαιρετικός άνθρωπος και περνούσε καλά. Στα 87 σου χρόνια δεν είσαι, όπως ήσουν στα 20» πρόσθεσε.

