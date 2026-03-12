search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 12:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 09:48

Γιώργος Μαρίνος: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του (Video)

12.03.2026 09:48
giorgos-marinos-new_

Τεράστια θλίψη στον καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαρίνου ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών έπειτα από σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής Happy Day, η κηδεία του εμβληματικού καλλιτέχνη θα τελεστεί το Σάββατο 14/3 στις 12:00μμ στο κοιμητήριο Βούλας.

Όπως ήταν γνωστό, ο Γιώργος Μαρίνος είχε αποτραβηχτεί, τα τελευταία χρόνια, από τα καλλιτεχνικά δρώμενα.

«Είναι τόσο μεγάλο το πένθος και η στενοχώρια μας. Ευλογηθήκαμε να γνωρίσαμε έναν τέτοιο άνθρωπο, περάσαμε καλά. Τον φροντίσαμε και πήραμε πολλά πράγματα από εκείνον. Ας είναι αναπαυμένος. Ήταν αρκετά χρόνια μαζί μας. Ζήσαμε μαζί και την εποχή του κορωνοϊού» είπε συναισθηματικά φορτισμένη η κα Σοφία Κάνα, διευθύντρια του οίκου ευγηρίας όπου διέμενε.

«Όσο βρισκόταν στον οίκο ευγηρίας, τραγουδούσε για τους τρόφιμους. Δεχόταν συχνά επισκέψεις από τον κ. Θωμάκο και τη σύζυγό του, τον περιποιούνταν και τον πήγαιναν βόλτες» συμπλήρωσε. «Ήταν 87 χρονών… τι άλλο να πω. Εξαιρετικός άνθρωπος και περνούσε καλά. Στα 87 σου χρόνια δεν είσαι, όπως ήσουν στα 20» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Αντιπολεμικό συλλαλητήριο το απόγευμα στο Σύνταγμα – Η ΕΛΑΣ κλείνει το Μετρό του Συντάγματος

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία αγροτών με τρακτέρ στα εγκαίνια της Agrotica

Ηράκλειο: Του έκλεισαν τον δρόμο και του άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό – Τι καταγγέλλει οδηγός φορτηγού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adv-new
ADVERTORIAL

UEFA Europa & Conference League: Οι «μάχες» Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για τις φάσεις των 16 παίζουν στην COSMOTE TV

MEGASTORIES_KOUKAKIS
MEDIA

MEGA: Το «MegaStories» επανέρχεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Samsung- Galaxy- S26- Nova
ADVERTORIAL

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S26 ήρθε στη Nova

sakis-arnaoutoglou_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου για τουρισμό: «Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι αγοράζουν και πώς προστατεύονται»

ormoyz new
ΚΟΣΜΟΣ

13η ημέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: «Κόλαση» από επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό – Ανεβαίνει και πάλι το πετρέλαιο – Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 12:19
adv-new
ADVERTORIAL

UEFA Europa & Conference League: Οι «μάχες» Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για τις φάσεις των 16 παίζουν στην COSMOTE TV

MEGASTORIES_KOUKAKIS
MEDIA

MEGA: Το «MegaStories» επανέρχεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Samsung- Galaxy- S26- Nova
ADVERTORIAL

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S26 ήρθε στη Nova

1 / 3