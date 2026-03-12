search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 01:51
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 00:56

Πέθανε ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας, Σάλεχ Μούσλιμ

12.03.2026 00:56
Salih-Muslim

Ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας, Σάλεχ Μούσλιμ, εξέχουσα μορφή του αγώνα για την αυτονομία που κατάφερε να κερδίσει η κουρδική μειονότητα στη χώρα, πέθανε χθες, Τετάρτη 11/3, στο ιρακινό Κουρδιστάν έπειτα από μακρά περιπέτεια υγείας, όπως ανακοίνωσε το κόμμα του.

Ο Μούσλιμ διετέλεσε επί χρόνια συμπρόεδρος του Κόμματος της Δημοκρατικής Ένωσης (PYD), του μεγαλύτερου κουρδικού κόμματος στη Συρία, το οποίο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μιας αυτόνομης διοίκησης στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας (Ροζάβα).

Ύστερα από σφοδρές συγκρούσεις με τα στρατεύματα της Δαμασκού, οι Κούρδοι της Συρίας αναγκάστηκαν τον Ιανουάριο να υπογράψουν συμφωνία, βάσει της οποίας οι στρατιωτικές τους δυνάμεις και η διοίκησή τους θα ενταχθούν σταδιακά στο συριακό κράτος, καθώς ο πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα εμφανίζεται αποφασισμένος να εδραιώσει την εξουσία του σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην ανακοίνωσή του, το PYD απέτισε φόρο τιμής σε έναν άνδρα που «αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα του λαού του και στην υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων του». Ο Σάλεχ Μούσλιμ άφησε την τελευταία του πνοή στην Ερμπίλ, πρωτεύουσα του αυτόνομου ιρακινού Κουρδιστάν, «έπειτα από μακρά μάχη με ασθένεια», αναφέρει η ανακοίνωση του PYD.

Φίλοι και μέλη του κόμματος συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο της Ερμπίλ μόλις πληροφορήθηκαν τον θάνατο του Σάλεχ Μούσλιμ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP). Η σορός του θα μεταφερθεί την Πέμπτη στη Συρία για την κηδεία.

Γεννημένος το 1951 στη Συρία, ο Σάλεχ Μούσλιμ καταγόταν από την πόλη Κομπάνι, σύμβολο της πρώτης νίκης των Κούρδων μαχητών απέναντι στους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους το 2015.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ για Ιράν: Κάνουμε μια εκδρομή για να ξεφορτωθούμε μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους

WSJ: Τραμπ και Νετανιάχου διαφωνούν για το τέλος του πολέμου με το Ιράν

Ιράν: «Ψέμα οι κατηγορίες για πυρηνικά όπλα» – Ο πόλεμος στοχεύει την Κίνα και τα πετρελαϊκά αποθέματα, λέει η Τεχεράνη


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Salih-Muslim
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας, Σάλεχ Μούσλιμ

pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου

valverde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Παράσταση Βαλβέρδε στο 3-0 της Ρεάλ επί της Σίτι – «Μισή πρόκριση» για Παρί, θρίαμβος της Μπόντο Γκλιμτ (Video)

livanos
ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο σφυροκόπημα στον νότιο Λίβανο, επίθεση στο Ισραήλ από Ιράν-Χεζμπολάχ – Με ολοκληρωτικό πόλεμο απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης – Όλες οι εξελίξεις

trump 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Κάνουμε μια εκδρομή για να ξεφορτωθούμε μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 01:08
Salih-Muslim
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας, Σάλεχ Μούσλιμ

pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου

valverde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Παράσταση Βαλβέρδε στο 3-0 της Ρεάλ επί της Σίτι – «Μισή πρόκριση» για Παρί, θρίαμβος της Μπόντο Γκλιμτ (Video)

1 / 3