search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 21:00
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.03.2026 19:34

Πυρηνικά στο αεροδρόμιο του Αράξου;

13.03.2026 19:34
Δημοσιεύματα στον τύπο λένε ότι το στρατηγικό αεροδρόμιο του Αράξου προορίζεται για μετασταθμεύσεις γαλλικών μαχητικών που φέρουν πυρηνικά όπλα, στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας, με το ΚΚΕ ευτυχώς να μην τα αφήνει ασχολίαστα.

Ειδικότερα, οι βουλευτές του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τις μετασταθμεύσεις.

«-Είναι αληθή τα δημοσιεύματα που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας;

-Τι μέτρα θα πάρει ώστε να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη;» ρωτά το ΚΚΕ.

Το γαλλικό πρόγραμμα, προβλέπει προστασία των χωρών, που θα συμμετέχουν, από το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας αρκεί να διαθέτουν υποδομές για μετασταύθμευση των γαλλικών μαχητικών. «Επιπλέον θα τεθούν στη διάθεσή της και οι αποθήκες του Αράξου, στις οποίες υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη φύλαξη πυρηνικών κεφαλών», επισημαίνεται στην ερώτηση του ΚΚΕ.

«Στον Άραξο υπάρχουν αυτές οι υποδομές αφού μέχρι το 2001 φιλοξενούσε πυρηνικά, τα οποία κάτω και από την πίεση του λαϊκού κινήματος απομακρύνθηκαν. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες υποδομές τα τελευταία χρόνια αναβαθμίστηκαν», καταλήγει ο Περισσός.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MEDIA

BUSINESS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 21:00
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Με τέσσερις νέους κανονισμούς η φετινή διοργάνωση

ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο σφυροκόπημα του Ισραήλ στο Ιράν με 200 βόμβες μετά την πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ – Live οι εξελίξεις

LIFESTYLE

Πάνος Σόμπολος για τον θάνατο της συζύγου του: Είναι σκληρό διαχειριστείς την απώλεια μετά από 32 χρόνια κοινής πορείας

1 / 3