Πυρηνικά στο αεροδρόμιο του Αράξου;

Δημοσιεύματα στον τύπο λένε ότι το στρατηγικό αεροδρόμιο του Αράξου προορίζεται για μετασταθμεύσεις γαλλικών μαχητικών που φέρουν πυρηνικά όπλα, στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας, με το ΚΚΕ ευτυχώς να μην τα αφήνει ασχολίαστα.

Ειδικότερα, οι βουλευτές του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τις μετασταθμεύσεις.

«-Είναι αληθή τα δημοσιεύματα που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας;

-Τι μέτρα θα πάρει ώστε να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη;» ρωτά το ΚΚΕ.

Το γαλλικό πρόγραμμα, προβλέπει προστασία των χωρών, που θα συμμετέχουν, από το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας αρκεί να διαθέτουν υποδομές για μετασταύθμευση των γαλλικών μαχητικών. «Επιπλέον θα τεθούν στη διάθεσή της και οι αποθήκες του Αράξου, στις οποίες υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη φύλαξη πυρηνικών κεφαλών», επισημαίνεται στην ερώτηση του ΚΚΕ.

«Στον Άραξο υπάρχουν αυτές οι υποδομές αφού μέχρι το 2001 φιλοξενούσε πυρηνικά, τα οποία κάτω και από την πίεση του λαϊκού κινήματος απομακρύνθηκαν. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες υποδομές τα τελευταία χρόνια αναβαθμίστηκαν», καταλήγει ο Περισσός.

