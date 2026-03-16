ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 10:52
16.03.2026 10:36

Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή ώρας 2026

Σε λιγότερες από δύο εβδομάδες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αλλαγή ώρας 2026.

Η αλλαγή γίνεται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, επομένως φέτος αυτό θα συμβεί την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, στις 03:00, τα ρολόγια θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά και να δείξουν 04:00.

Έτσι θα χάσουμε μεν μία ώρα ύπνου αλλά θα κερδισουμε περισσότερο φως μέσα στην ημέρα.

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, οπότε και τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής ρύθμισης για τη θερινή και χειμερινή ώρα.

Η πρακτική της αλλαγής ώρας εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός μέσα στην ημέρα.

