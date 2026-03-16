Τέμπη: Συμπληρωματική έρευνα για την εταιρεία που μετέφερε τα συντρίμμια στο Κουλούρι

Συμπληρωματική έρευνα παρήγγειλε ο αντεισαγγελέας Πρωτοδικών για την εταιρεία, που μετέφερε στο Κουλούρι α συντρίμμια των βαγονιών.

Κλήθηκαν για ανωμοτί εξηγήσεις 17 ιδιώτες, υπηρεσιακοί παράγοντες και αιρετοί της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η εταιρεία αφού μετέφερε τα συντρίμμια συστάθηκε ως ΙΚΕ.

Στις 19 Μαρτίου θα συνεχιστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η δίκη που αφορά στα εξαφανισμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συμμετείχε στο δυστύχημα του Τεμπών.

Η δίκη διακόπηκε την περασμένη Τρίτη λόγω αδιαθεσίας (λιποθυμικού επεισοδίου) της προέδρου της έδρας.

Γιάννης Παναγόπουλος: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Απολογείται ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τι αναμένεται να καταθέσει

Κολυδάς: Έρχεται διπλή διαταραχή με βροχές και χιόνια – Πέμπτη και Παρασκευή έρχονται έντονα φαινόμενα