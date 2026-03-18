Το απόγευμα στην Αθήνα η πτήση επαναπατρισμού από το Άμπου Ντάμπι για κατοικίδια και τους ιδιοκτήτες τους

Σήμερα (18/3) το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί τελικά η πτήση επαναπατρισμού για κατοικίδια και ιδιοκτήτες από το Άμπου Ντάμπι, μετά από ενέργειες.

Το αεροσκάφος έχει ήδη αναχωρήσει για το Άμπου Ντάμπι και αναμένεται να επιστρέψει γύρω στις 18:30, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στο εμιράτο.

Η πτήση επρόκειτο να γίνει προχθές, Δευτέρα (18/3), αλλά αναβλήθηκε λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη Μέση Ανατολή.

Στην πτήση αναμένεται να βρεθούν 100 άτομα με 47 κατοικίδια ζώα, εκ των οποίων τα 44 θα φιλοξενηθούν στην καμπίνα και τα 3 στον χώρο αποσκευών.

