ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 10:46
19.03.2026 08:47

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Απολογείται σήμερα ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη

19.03.2026 08:47
Απολογείται σήμερα (19/03) ο 19χρονος που φέρεται να ήταν παρών στην αιματηρή συμπλοκή που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κλεομένη, στην Θεσσαλονίκη.

Ο 19χρονος φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας της προηγούμενες ημέρες, να τρέχει μαζί με ένα ακόμη άτομο που αναζητείται, και τον Κλεομένη, έπειτα από την συμπλοκή που σημειώθηκε.

Ο ίδιος, καλείται να πει την δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ, τόσο ως προς τον θάνατο του 20χρονου, με τον οποίο φέρεται να διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, όσο και για τον τραυματισμό του 23χρονου φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας.

Σύμφωνα με το voria, σε βάρος του 19χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη κρίθηκε χθες προσωρινά κρατούμενος. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, σημειώνοντας ότι αυτός δέχθηκε απρόκλητη επίθεση, ακόμα και με σφυρί, από άτομα που δεν γνώριζε, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του.

Φέρεται να υποστήριξε ακόμα ότι βρισκόταν σε άμυνα όταν χρησιμοποίησε το μαχαίρι και δεν ήξερε ποιον χτύπησε και τι τραύματα προκάλεσε.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκρηκτική άνοδος σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο – Πάνω από τα 113 δολάρια το μπρεντ, στο +35% το αέριο

Αποσυμφόρηση ή μετατόπιση του προβλήματος; Τα ερωτήματα γύρω από τις αποφυλακίσεις αλλοδαπών κρατουμένων

Νέα έρευνα για τον καρκίνο του μαστού: Εξατομικευμένη πρόληψη ανάλογα με το βιολογικό προφίλ κάθε γυναίκας

Κατερίνα Ζαρίφη: «Ήμουν ένα people pleaser άτομο, έκανα μια υπερπροσπάθεια αποδοχής»

To πορνογραφικό σκάνδαλο με τον Χιού Έντουαρντς του BBC έγινε σειρά για το Channel 5

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Βαριά χτυπημένος ο 23χρονος κατηγορούμενος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 10:46
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκρηκτική άνοδος σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο – Πάνω από τα 113 δολάρια το μπρεντ, στο +35% το αέριο

ΕΛΛΑΔΑ

Αποσυμφόρηση ή μετατόπιση του προβλήματος; Τα ερωτήματα γύρω από τις αποφυλακίσεις αλλοδαπών κρατουμένων

ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα για τον καρκίνο του μαστού: Εξατομικευμένη πρόληψη ανάλογα με το βιολογικό προφίλ κάθε γυναίκας

