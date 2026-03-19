Φράιμπουργκ και Θέλτα έκλεισαν θέση στους «8» του Europa League – Στα προημιτελικά του Conference Μάιντς και Φιορεντίνα

Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο «Europa-Park Stadion», η Φράιμπουργκ διέλυσε τη Γκενκ με 5-1, ανέτρεψε την ήττα του πρώτου αγώνα στο Βέλγιο και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα, η οποία επίσης προκρίθηκε στους «8» της ίδιας διοργάνωσης αποκλείοντας τη Λιόν. Την ίδια ώρα, στη φάση των προημιτελικών του Conference League προκρίθηκαν η Μάιντς και η Φιορεντίνα, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή τους πορεία μετά από σημαντικές νίκες.

Θρίαμβος της Φράιμπουργκ επί της Γκενκ του Καρέτσα, η Θέλτα έκανε «πάρτι» στη Λιόν

Η Φράιμπουργκ «διέλυσε» την Γκενκ κι όχι μόνο ανέτρεψε το σε βάρος της 1-0 απ’ τον πρώτο αγώνα στο Βέλγιο, αλλά με το εμφατικό 5-1 στην έδρα της πήρε το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα. Η ομάδα του Βίγκο νίκησε με 2-0 τη Λιόν στη Γαλλία και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα, πήρε την πρόκριση και θα μονομαχήσει με τους Γερμανούς για μία θέση στην τετράδα.

Στο “Europa-Park Stadion” η Φράιμπουργκ ήταν εντυπωσιακή. Προηγήθηκε πριν το ημίωρο με 2-0 χάρις τα γκολ των Γκίντερ και Ματάνοβιτς και παρά το γεγονός ότι η Γκενκ μείωσε σε 2-1 με τον Σμετς (σε φάση που είχε δοκάρι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας) στο δεύτερο ημίχρονο κυριάρχησε και βρηκε άλλα τρία γκολ με τους Γκρίφο, Σουζούκι και Έγκεσταϊν και προκρίθηκε στους «8». Στο 90’+6′ αποβλήθηκε κι ο Ταλιαφίκο για τη Λιόν.

Την ίδια ώρα στη Γαλλία, η Θέλτα εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημά της μετά την αποβολή του Νιακατέ στο 19′ και με τα γκολ των Ρουέδα στο 60′ και Γιούτλα στο 90’+3′ πήρε τη μεγάλη πρόκριση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς της φάσης των «16» του Europa League:

Μπράγκα (Πορτογαλία) – Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 4-0 (11′, 53′ Όρτα, 15′ Γκρίλιτς, 34′ Μαρτίνες)

Α’ αγ. 0-2: Προκρίθηκε η Μπράγκα με συνολικό σκορ 4-2

Πέμπτη 19/3

Φράιμπουργκ (Γερμανία) – Γκενκ (Βέλγιο) 5-1 (19′ Γκίντερ, 25′ Ματάνοβιτς, 53′ Γκρίφο, 57′ Σουζούκι, 79′ Έγκεσταϊν – 39′ Σμετς)

Α’ αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Φράιμπουργκ με συνολικό σκόρ 5-2

Λιόν (Γαλλία) – Θέλτα (Ισπανία) 0-2 (61′ Ρουέδα, 90’+3′ Γιούτλα)

Α΄ αγ. 1-1: Προκρίθηκε Θέλτα με συνολικό σκορ 3-1

Μίντιλαντ (Δανία) – Νότιγχαμ Φ. (Αγγλία) 1-2 (69′ Έρλιτς – 41′ Ντομίνγκεζ, 52′ Γιάτες) Το ματς έχει οδηγηθεί σε 30λεπτη παράταση.

Α’ αγ. 1-0:

Ρόμα (Ιταλία) – Μπολόνια (Ιταλία) 22:00

Α’ αγ. 1-1

Άστον Βίλα (Αγγλία) – Λιλ (Γαλλία) 22:00

Α’ αγ. 1-0

Μπέτις (Ισπανία) – Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 22:00

Α’ αγ. 0-1

Πόρτο (Πορτογαλία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία) 22:00

Α’ αγ. 2-1

Φιορεντίνα και Μάιντς συνεχίζουν το ευρωπαϊκό ταξίδι

Μάιντς και Φιορεντίνα συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Η Μάιντς αξιοποίησε την έδρα της και με το 2-0 επί της Σίγκμα Όλομουτς προκρίθηκε στους προημιτελικούς, όπου θ’ αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Στρασμπούρ και στην Ριέκα που παίζουν αργότερα. Η αποβολή του Μπάρατ στο 76′ επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη του αγώνα, καθώς η ομάδα από την Τσεχία με 10 παίκτες ήταν αδύνατο ν’ αντιδράσει.

Μεγάλη μάχη έγινε στην Πολωνία, όπου η Φιορεντίνα έφυγε με διπλό (2-1) από την έδρα της Ρακόβ του Στράτου Σβάρνα (έπαιξε σε όλο το παιχνίδι) και με τη νίκη της στο πρώτο ματς επί ιταλικού εδάφους (2-1) πήρε το «εισιτήριο» για τους «8». Εκεί θα βρει απέναντί της το νικητή του αγώνα, ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας, ο οποίος έχει οδηγηθεί στην παράταση μετά το τελικό 1-1 στην κανονική του διάρκεια (0-0 στο πρώτο ματς).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς στη φάση των «16» του Conference League:

ΑΕΚ (Ελλάδα) – Τσέλιε (Σλοβενία) 0-2(13′ Ιοσίνοφ, 42′ Πόζεγκ)

Α’ αγ. 4-0: Προκρίθηκε η ΑΕΚ με συνολικό σκορ 4-2

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 1-1 ΔΙΕΓΑΓΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 63′ Σαμπορίτ – 14′ Σαρ)

Α’ αγ. 0-0

Μάιντς (Γερμανία) – Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) 2-0 (46′ Πος, 82′ Σιμπ)

Α’ αγ. 0-0: Προκρίθηκε η Μάιντς με συνολικό σκορ 2-0

Ρακόβ (Πολωνία) – Φιορεντίνα (Ιταλία) 1-2 (46′ Στρούσκι – 69′ Εντούρ, 90’+8 Πόνγκρατσιτς)

Α’ αγ. 1-2: Προκρίθηκε η Φιορεντίνα με συνολικό σκορ 4-2

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) – Σάμσουνσπορ (Τουρκία 22:00

Α’ αγ. 3-1

Σαχτάρ (Ουκρανία) – Λεχ Πόζναν (Πολωνία 22:00

Α’ αγ. 3-1

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Άλκμααρ (Ολλανδία) 22:00

Α’ αγ. 1-2

Στρασμπούρ (Γαλλία) – Ριέκα (Κροατία) 22:00

Α’ αγ. 2-1

