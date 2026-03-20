ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 10:37
20.03.2026 08:37

Θεσσαλονίκη: Έκανε τρεις ληστείες σε τρεις μέρες και κατέληξε με… χειροπέδες – Μπούκαρε με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ και άδειαζε τα ταμεία

20.03.2026 08:37
peripoliko new
φωτογραφία αρχείου

Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος λήστεψε μίνι μάρκετ υπό την απειλή μαχαιριού, προχώρησε η αστυνομία την Πέμπτη (19/3) στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε «χτυπήσει» άλλα δύο καταστήματα λίγες μέρες νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, χθες τα ξημερώματα ο 33χρονος αφού εισήλθε σε κατάστημα μίνι – μάρκετ, στην περιοχή του κέντρου πόλης, με απειλή χρήσης μαχαιριού, αφαίρεσε χρηματικό ποσό από υπάλληλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περίπτωση ατύχησε, αφού κατάφερε να αρπάξει μόνο μερικά κέρματα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης κατάφεραν να εντοπίσουν τον άνδρα και να του περάσουν χειροπέδες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου προέκυψε ότι, ο 33χρονος, κατά το τελευταίο τριήμερο, διέπραξε δύο ακόμη ληστείες, με την ίδια μεθοδολογία, σε ανάλογες επιχειρήσεις. Στη μία περίπτωση αφαίρεσε το ποσό των 630 ευρώ και στην άλλη το ποσό των 650 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός τα ξημερώματα στην Ηλεία

Κατερίνη: Της άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 80.000 ευρώ, με το πρόσχημα της διαρροής ρεύματος – Μία σύλληψη

Πατήσια: Δύο συλλήψεις για απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 57χρονου – Τον χτύπησαν και τον πυροβόλησαν επτά φορές

ΣΙΝΕΜΑ

«What Happens at Night»: Πρώτη γεύση από το θρίλερ του Martin Scorsese με τους Leonardo DiCaprio και Jennifer Lawrence (photo)

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρός 19χρονος κρατούμενος της ICE – Αισχρή ανακοίνωση από την υπηρεσία που «βλέπει» αυτοκτονία -«Εγκληματίας παράνομος μετανάστης»

ΚΟΣΜΟΣ

Αυστηρό μήνυμα Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Παρελθόν η ασφάλεια των εχθρών του Ιράν», νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις επιδότησης δανείων - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βόμβα» 80,2 δισ. ευρώ στα χέρια των Servicers: Εκτόξευση των «κόκκινων» δανείων το δ’ τρίμηνο του 2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναγερμός στην ΕΚΤ – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων λόγω πολέμου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη γκάφα: Πώς το τζόκινγκ ενός Γάλλου αξιωματικού αποκάλυψε την ακριβή θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκολ»

CUCINA POVERA

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

ΕΛΛΑΔΑ

Οργισμένες αντιδράσεις για τη διακοπή της δίκης για τα Τέμπη:  «Γιατί εξαφανίστηκε η πρόεδρος της έδρας», ρωτά η Ζωή - «Δεν υπάρχει δικαιοσύνη», λέει η Καρυστιανού

Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

