Θεσσαλονίκη: Έκανε τρεις ληστείες σε τρεις μέρες και κατέληξε με… χειροπέδες – Μπούκαρε με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ και άδειαζε τα ταμεία

Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος λήστεψε μίνι μάρκετ υπό την απειλή μαχαιριού, προχώρησε η αστυνομία την Πέμπτη (19/3) στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε «χτυπήσει» άλλα δύο καταστήματα λίγες μέρες νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, χθες τα ξημερώματα ο 33χρονος αφού εισήλθε σε κατάστημα μίνι – μάρκετ, στην περιοχή του κέντρου πόλης, με απειλή χρήσης μαχαιριού, αφαίρεσε χρηματικό ποσό από υπάλληλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περίπτωση ατύχησε, αφού κατάφερε να αρπάξει μόνο μερικά κέρματα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης κατάφεραν να εντοπίσουν τον άνδρα και να του περάσουν χειροπέδες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου προέκυψε ότι, ο 33χρονος, κατά το τελευταίο τριήμερο, διέπραξε δύο ακόμη ληστείες, με την ίδια μεθοδολογία, σε ανάλογες επιχειρήσεις. Στη μία περίπτωση αφαίρεσε το ποσό των 630 ευρώ και στην άλλη το ποσό των 650 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σεισμός τα ξημερώματα στην Ηλεία

Κατερίνη: Της άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 80.000 ευρώ, με το πρόσχημα της διαρροής ρεύματος – Μία σύλληψη

Πατήσια: Δύο συλλήψεις για απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 57χρονου – Τον χτύπησαν και τον πυροβόλησαν επτά φορές