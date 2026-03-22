ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 00:36
22.03.2026 23:09

Ακατάλληλες 74 κατοικίες στην Ήπειρο μετά τους σεισμούς – Συνεχίζονται οι έλεγχοι

22.03.2026 23:09
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές της Ηπείρου που επλήγησαν από τον σεισμό της 8ης Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου είχαν διενεργηθεί συνολικά 350 αυτοψίες σε κατοικίες στους Δήμους Δωδώνης, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Σουλίου και Φιλιατών. Από το σύνολο των ελέγχων, 74 κτίρια κρίθηκαν ακατάλληλα για κατοίκηση, 122 απαιτούν εργασίες επισκευής, ενώ 154 χαρακτηρίστηκαν ως κατοικήσιμα.

Η διαδικασία των ελέγχων συνεχίζεται, καθώς οι αρμόδιοι δήμοι εξακολουθούν να υποβάλλουν νέα αιτήματα για αυτοψίες. Παράλληλα, στον Δήμο Φιλιατών παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα, με επανεξετάσεις συγκεκριμένων περιπτώσεων να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, η παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή δυσκολεύει τον συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό. Οι αρμόδιες Αρχές δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στον συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στις αποζημιώσεις και τη διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 00:35
ΚΟΣΜΟΣ

Σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην Κούβα

ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Κάλας με τον Ιρανό ΥΠΕΞ – Ανησυχία για επέκταση των συνεπειών του πολέμου σε «εκατομμύρια ανθρώπους»

ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Σλοβενία: Ντέρμπι μεταξύ Γκολόμπ και Γιάνσα – Κανείς δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία

