Ακατάλληλες 74 κατοικίες στην Ήπειρο μετά τους σεισμούς – Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές της Ηπείρου που επλήγησαν από τον σεισμό της 8ης Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου είχαν διενεργηθεί συνολικά 350 αυτοψίες σε κατοικίες στους Δήμους Δωδώνης, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Σουλίου και Φιλιατών. Από το σύνολο των ελέγχων, 74 κτίρια κρίθηκαν ακατάλληλα για κατοίκηση, 122 απαιτούν εργασίες επισκευής, ενώ 154 χαρακτηρίστηκαν ως κατοικήσιμα.

Η διαδικασία των ελέγχων συνεχίζεται, καθώς οι αρμόδιοι δήμοι εξακολουθούν να υποβάλλουν νέα αιτήματα για αυτοψίες. Παράλληλα, στον Δήμο Φιλιατών παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα, με επανεξετάσεις συγκεκριμένων περιπτώσεων να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, η παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή δυσκολεύει τον συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό. Οι αρμόδιες Αρχές δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στον συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στις αποζημιώσεις και τη διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών.

