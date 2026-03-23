ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 14:22
ΣΤΑΣΥ: Αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω της παρέλασης στην Αθήνα – Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα

Η ΣΤΑ.ΣΥ έκανε γνωστές τις ρυθμίσεις της στα δρομολόγια των ΜΜΜ για την 24η και 25η Μαρτίου.

Οπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου θα κλείσει ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα από τις 8 το πρωί και μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Στο τραμ, η Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» την Τρίτη 24/3 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και την Τετάρτη 25/03 τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.

Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τετάρτη 25/03 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.

