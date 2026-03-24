Ισραηλινά ΜΜΕ: Θετικός σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ο «αδιάλλακτος» Χαμενεΐ

Θετικός σε ένα πιθανό διπλωματικό άνοιγμα διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Al Arabiya, το οποίο επικαλείται ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ και να καταλήξει σε συμφωνία, εν μέσω συνεχιζόμενων εχθροπραξιών», αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ.

Το ρεπορτάζ έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι υπήρξαν συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης που κατέληξαν σε αυτό που χαρακτήρισε ως «σημαντικά σημεία συμφωνίας».

#Iran’s new supreme leader Mojtaba Khamenei has agreed to negotiate with the #US and reach an agreement, Al Arabiya reports citing Israeli media. pic.twitter.com/VhbBLNY5de — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 24, 2026

Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα (23/3), ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, και αναμένεται να συνεχιστούν, αυξάνοντας την πιθανότητα να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία για την επίλυση του πολέμου.

Πάντως, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars επικαλέστηκε μια πηγή που διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν απευθείας ή έμμεσες επικοινωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσιάζοντας μια αντίθετη εκδοχή σχετικά με την κατάσταση της διπλωματικής εμπλοκής, ενώ και οι Φρουροί της Επανάστασης δείχνουν ότι τηρούν σκληρή γραμμή.

