Συντάξεις Απριλίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι – Μετά την 25η Μαρτίου το δεύτερο «κύμα» πληρωμών (video)

Ξεκινάνε σήμερα (24/3) το απόγευμα οι πληρωμές για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Απριλίου, καθώς κάποια Ταμεία θα καταβάλλουν νωρίτερα τα ποσά λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, την Πέμπτη 26 Μαρτίου πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών, ενώ την Παρασκευή 27 Μαρτίου, οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Τρίτη 24 Μαρτίου (καθώς η Τετάρτη 25 Μαρτίου είναι η αργία) και την Πέμπτη 26 Μαρτίου αντίστοιχα.
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 26 Μαρτίου (απόγευμα 24 Μαρτίου).
Συγκεκριμένα:
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Παρασκευή 27 Μαρτίου (απόγευμα 26 Μαρτίου).
Συγκεκριμένα:
Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 31 Μαρτίου.
Διαβάστε επίσης:
Fuel Pass: Ποιοι πληρώνονται, πόσα παίρνουν και τι συνεχίζουν να πληρώνουν από την τσέπη τους
Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος – Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές: Στο προσκήνιο ο εφιάλτης του ενεργειακού κόστους
Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
