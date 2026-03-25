ΔΝΤ: Προειδοποιήσεις για τράπεζες και δάνεια, ενώ η κυβέρνηση επιμένει σε εικόνα σταθερότητας

Σοβαρές επιφυλάξεις για τη δομή και τη βιωσιμότητα της σημερινής εικόνας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος διατυπώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βάζοντας στο τραπέζι ζητήματα που, παρά τη βελτίωση των τελευταίων ετών, παραμένουν ανοιχτά. Οι επισημάνσεις του Ταμείου έρχονται να «θολώσουν» το αφήγημα πλήρους εξυγίανσης, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει την επιστροφή στην κανονικότητα.

Κεντρικό σημείο προβληματισμού αποτελεί η έντονη συγκέντρωση των δανείων σε περιορισμένο αριθμό μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή, που προέκυψε μετά την απομόχλευση της προηγούμενης δεκαετίας, περιορίζει τη διασπορά κινδύνου και δημιουργεί αυξημένη εξάρτηση των τραπεζών από λίγους μεγάλους «παίκτες». Σε ένα ενδεχόμενο επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος, η συγκέντρωση αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής κινδύνου.

Την ίδια στιγμή, το Ταμείο στέκεται ιδιαίτερα στη χαμηλή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια, ένα στοιχείο που αναδεικνύει τα όρια της πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά. Παρά τις αναφορές σε ενίσχυση της οικονομίας, η αδυναμία διεύρυνσης της βάσης δανεισμού εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος είναι ισορροπημένη και διατηρήσιμη.

Οι παραπάνω επισημάνσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις να εντείνουν τους εξωτερικούς κινδύνους. Το ΔΝΤ ουσιαστικά προειδοποιεί ότι, παρά τη βελτίωση βασικών δεικτών, το σύστημα δεν είναι άτρωτο και παραμένει εκτεθειμένο σε ενδεχόμενους κραδασμούς.

Στον αντίποδα, η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει το μήνυμα σταθερότητας. Η πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Οικονομίας στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια, με έμφαση στη χρηματοδότηση της οικονομίας, την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και την ενίσχυση της πιστωτικής δραστηριότητας. Το στίγμα που δίνεται είναι σαφές: οι τράπεζες έχουν γυρίσει σελίδα.

Ωστόσο, ακόμη και το ίδιο το ΔΝΤ, παρά την αναγνώριση της προόδου, κρατά σαφείς αποστάσεις από μια τέτοια «καθαρή» εικόνα. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ενίσχυση της ρευστότητας αποτελούν αναμφίβολα θετικές εξελίξεις, με τον αρμόδιο Charles Cohen να σημειώνει ότι τα προβληματικά δάνεια δεν αποτελούν πλέον τον βασικό κίνδυνο.

Παράλληλα, οι τράπεζες εμφανίζουν ανθεκτικότητα στα stress tests, ακόμη και υπό δυσμενή σενάρια. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν αναιρούν τις διαρθρωτικές αδυναμίες που εντοπίζει το Ταμείο.

Το τελικό μήνυμα είναι σαφές και με διπλή ανάγνωση: η πρόοδος είναι υπαρκτή, αλλά δεν επαρκεί για εφησυχασμό. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, οι κίνδυνοι παραμένουν ενεργοί και η ανάγκη για ουσιαστική διαφοροποίηση του δανεισμού και διεύρυνση της πιστωτικής βάσης γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

