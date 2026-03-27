Οι σκύλοι ζούσαν με ανθρώπους ήδη πριν από 14.200 χρόνια, δείχνουν μελέτες

Οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου ζούσαν ήδη μαζί μας πριν από τουλάχιστον 14.200 χρόνια, σύμφωνα με δύο μελέτες γονιδιωμάτων σκύλων από την Ευρώπη και την Ασία που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature.

Τι δείχνει η πρώτη μελέτη

Στην πρώτη μελέτη, με επικεφαλής το University of East Anglia, οι ερευνητές ανέλυσαν τα γονιδιώματα 216 λειψάνων σκύλων και λύκων από την Ευρώπη και γειτονικές περιοχές.

Το παλαιότερο δείγμα προέρχεται από τον αρχαιολογικό χώρο Κέσλερλοχ στην Ελβετία και χρονολογήθηκε με ραδιοάνθρακα στα 14.200 χρόνια πριν. Η ανάλυση του γονιδιώματος δείχνει ότι ο σκύλος αυτός είχε κοινούς προγόνους με μεταγενέστερους σκύλους από άλλες περιοχές και μεγαλύτερη συγγένεια με μεσολιθικούς, νεολιθικούς και σημερινούς ευρωπαϊκούς σκύλους, παρά με ασιατικούς σκύλους.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η γενετική διαφοροποίηση των οικόσιτων σκύλων είχε ξεκινήσει πριν από περισσότερα από 14.200 χρόνια.

Φωτογραφία από την άνω γνάθο οικόσιτου σκύλου από το σπήλαιο Κέσλερλοχ της Ελβετίας. Credit: Cantonal Archaeological Service (KASH) of Schaffhausen, photo: Ivan Ivic

Τα νέα ευρήματα από Ευρώπη και Ασία

Σε ξεχωριστή μελέτη, με επικεφαλής το Ludwig Maximilian University του Μονάχου, ερευνητές από 17 ιδρύματα ανέκτησαν πλήρη γονιδιώματα από λείψανα σκύλων που βρέθηκαν στην Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα δείγματα χρονολογούνται στην Ύστερη Παλαιολιθική περίοδο, περίπου 16.000-14.000 χρόνια πριν, πριν από την εμφάνιση της γεωργίας. Παράλληλα, μελετήθηκαν λείψανα σκύλων από μεσολιθικές τοποθεσίες στη Σερβία, που έχουν χρονολογηθεί στα 11.500-7.900 και στα 8.900 χρόνια πριν.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα οστά από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία ανήκαν σε πρωτόγονα σκυλιά, επιβεβαιώνοντας ότι οι σκύλοι είχαν ήδη εξαπλωθεί στην Ευρώπη και τη δυτική Ασία τουλάχιστον πριν από 14.000 χρόνια.

Πώς εξελίχθηκαν οι πληθυσμοί των σκύλων

Επιπλέον, εντοπίστηκε ότι ένας γενετικά ομοιογενής πληθυσμός σκύλων ήταν ήδη ευρέως κατανεμημένος σε όλη την Ευρώπη και την Ανατολία κατά την Ύστερη Ανώτερη Παλαιολιθική περίοδο, τουλάχιστον 14.300 χρόνια πριν.

Καταγράφηκε επίσης σημαντική εισροή σκύλων από την ανατολική Ευρασία κατά τη Μεσολιθική περίοδο, παράλληλα με τη μετακίνηση πληθυσμών κυνηγών-τροφοσυλλεκτών προς την Ευρώπη.

Η σχέση ανθρώπων και σκύλων

Τέλος, διατροφική ανάλυση σε οστά σκύλων, ανθρώπων και λύκων από τους ίδιους αρχαιολογικούς χώρους έδειξε ότι τα οικόσιτα σκυλιά στην Τουρκία κατανάλωναν διατροφή πλούσια σε ψάρια, παρόμοια με εκείνη των ανθρώπων.

Ο ακριβής ρόλος αυτών των πρώιμων σκύλων παραμένει ασαφής, ωστόσο φαίνεται ότι ήταν ενσωματωμένοι στις ανθρώπινες κοινότητες.

