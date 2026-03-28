Άγιο Φως: Τι εξετάζει το ΥΠΕΞ για τη μεταφορά του εν μέσω πολέμου – Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξετάζει το ενδεχόμενο να παραδοθεί το Άγιο Φως με μια μικρή αποστολή, λόγω των συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις του σήμερα, Σάββατο (28/03), αναφερόμενος στο θέμα της άφιξης του Αγίου Φωτός υπό τις παρούσες συνθήκες, ο κ. Μαρινάκης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι το ΥΠΕΞ παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις συνθήκες που επικρατούν, και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την έλευση του Αγίου Φωτός έστω και με την παρουσία λίγων ατόμων και ο στόχος -ο οποίος είναι να εξασφαλιστεί κάτι το οποίο είναι ιερό για όλους τους χριστιανούς για τις άγιες ημέρες αυτές- θα επιτευχθεί.

«Οπότε δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται να επικρατήσει αβεβαιότητα στους πολίτες και στους πιστούς. Είναι από πάνω το υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει διαρκής επικοινωνία και με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, δηλαδή, είτε με τον παραδοσιακό τρόπο είτε με λιγότερα άτομα, με μία πολύ ολιγομελή αποστολή για λόγους ασφαλείας, θα φτάσει στην ώρα του, ούτως ώστε να συνεχιστούν οι εορτασμοί και οι άγιες αυτές ημέρες να εορταστούν όπως ακριβώς πρέπει στον χριστιανισμό» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Διαβάστε επίσης:

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν 53 κιλά sisha

Πάτρα: Απίστευτοι ισχυρισμοί για την κακοποίηση του μωρού – «Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» (Video)

Βουλιαγμένη: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου από το «Πηγάδι του Διαβόλου»

