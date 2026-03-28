ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 17:53
28.03.2026 17:24

Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους για τα αντιφασιστικά και αντιπολεμικά συλλαλητήρια

28.03.2026 17:24
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο κέντρο του Λονδίνου, σε δύο αντιπολεμικά συλλαλητήρια με κατάληξη το Whitehall, στην περιοχή του Ουέστμινστερ.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε αυξημένη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για μεγάλη συμμετοχή και τη σύγκλιση των δύο πορειών στο ίδιο σημείο.

Αντιπολεμικά συλλαλητήρια στο Λονδίνο – Χιλιάδες στους δρόμους σε δύο μεγάλες πορείες

Η κύρια πορεία της Together Alliance, συμμαχίας οργανώσεων με συμμετοχή συνδικάτων, περιβαλλοντικών ομάδων και κοινωνικών κινημάτων, συγκεντρώθηκε από τις 12:00 του Σαββάτου (28/3) στο Park Lane, δίπλα στο Hyde Park.

Ξεχωριστή πορεία με τίτλο «Together for Palestine» συγκεντρώθηκε στις 12:00 στο Exhibition Road, κοντά στο Hyde Park, προς το κέντρο, με στόχο να ενωθεί με την κύρια κινητοποίηση.

Αντιπολεμικά συλλαλητήρια στο Λονδίνο – Χιλιάδες στους δρόμους σε δύο μεγάλες πορείες

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ακούγονται συνθήματα όπως «Πείτε το δυνατά, πείτε το καθαρά, οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ» και «Επιλέξτε την αγάπη», ενώ διαδηλωτές κρατούν πλακάτ με μηνύματα όπως «Οι μετανάστες στηρίζουν το NHS», «Όχι στον ρατσισμό, όχι στον Τραμπ» και «Πρόσφυγες ευπρόσδεκτοι, σταματήστε την ακροδεξιά».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες στο Whitehall και μουσική εκδήλωση στην πλατεία Trafalgar Square, με συμμετοχή της τραγουδίστριας και πρώην μέλους των Little Mix, Λι-Αν Πίνοκ. Παράλληλα, θα προβληθεί βιντεοσκοπημένο μήνυμα του δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Χαν, ενώ αναμένεται ομιλία από τον ηγέτη των Πρασίνων, Ζακ Πολάνσκι.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρώην ηγέτης των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, και η βουλευτής των Εργατικών, Νταϊάν Άμποτ. Οι εκδηλώσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν περίπου στις 18:00.

Αύριο, Κυριακή δεν έχει προγραμματιστεί καμία διαμαρτυρία

poreia londino (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους για τα αντιφασιστικά και αντιπολεμικά συλλαλητήρια

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 17:53
