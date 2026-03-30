Reuters: Μόνο δύσκολες επιλογές για τον Τραμπ μετά από ένα μήνα πολέμου στο Ιράν

Με τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας να αυξάνονται και τα ποσοστά αποδοχής της πολιτικής του να μειώνονται, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει δύσκολες επιλογές μετά από έναν μήνα πολέμου εναντίον του Ιράν: να συνάψει μια ενδεχομένως κακή συμφωνία και να αποχωρήσει, ή να κλιμακώσει στρατιωτικά την κατάσταση και να διακινδυνεύσει μια παρατεταμένη σύγκρουση που θα μπορούσε να στιγματίσει την προεδρία του.

Παρά την έντονη διπλωματική δραστηριότητα, ο Τραμπ τερματίζει άλλη μια εβδομάδα της κοινής αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας, αγωνιζόμενος να περιορίσει την διευρυνόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο των αποστολών πετρελαίου και φυσικού αερίου του Κόλπου και συνεχίζει τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε όλη την περιοχή.

Το κεντρικό ερώτημα τώρα, λένε οι αναλυτές, είναι αν ο Τραμπ είναι έτοιμος να χαλαρώσει ή να εντείνει έναν πόλεμο που έχει πυροδοτήσει το χειρότερο παγκόσμιο σοκ ενεργειακού εφοδιασμού στην ιστορία και έχει εξαπλωθεί πολύ πέρα ​​από την περιοχή.

Ο Τραμπ έχει πει στους βοηθούς του ότι θέλει να αποφύγει έναν «αέναο πόλεμο» και να βρει μια διαπραγματευτική έξοδο, προτρέποντάς τους να τονίσουν τη διάρκεια των εχθροπραξιών, τεσσάρων έως έξι εβδομάδων, που έχει περιγράψει δημόσια, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας ότι ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα φαίνεται «επισφαλές».Ταυτόχρονα, ο Τραμπ έχει απειλήσει με μεγάλη στρατιωτική κλιμάκωση εάν οι συνομιλίες αποτύχουν.

Τα διπλωματικά ανοίγματα του Τραμπ προς το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας ειρηνευτικής πρότασης 15 σημείων που στάλθηκε μέσω Πακιστάν, φάνηκαν να καταδεικνύουν μια ολοένα και πιο επείγουσα αναζήτηση μιας εξόδου από την συμφωνία. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν υπάρχουν επί του παρόντος ρεαλιστικές προοπτικές για καρποφόρες διαπραγματεύσεις.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ελάχιστες επιλογές για να τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Τζόναθαν Πανίκοφ, πρώην αναπληρωτής αξιωματικός των εθνικών μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή. «Μέρος της πρόκλησης είναι η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το ποιο θα ήταν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα». Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επέμεινε ότι η εκστρατεία στο Ιράν «θα ολοκληρωθεί όταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων κρίνει ότι οι στόχοι μας έχουν επιτευχθεί» και ότι ο Τραμπ είχε θέσει σαφείς στόχους.

Αγώνας δρόμου για τον περιορισμό μιας ευρύτερης σύγκρουσης

Προφανώς, προετοιμάζοντας το στοίχημά του, ο Τραμπ αναπτύσσει χιλιάδες επιπλέον αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή και προειδοποιεί το Ιράν για μια εντατική επίθεση, πιθανώς με τη χρήση χερσαίων στρατευμάτων, εάν δεν υποκύψει στις απαιτήσεις του. Οι αναλυτές λένε ότι μια τέτοια επίδειξη δύναμης θα μπορούσε να στοχεύσει στη δημιουργία μοχλού πίεσης για παραχωρήσεις από την Τεχεράνη, αλλά κινδυνεύει να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε μια πιο παρατεταμένη σύγκρουση, με οποιαδήποτε δέσμευση στρατιωτών σε ιρανικό έδαφος να είναι πιθανό να εξοργίσει πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Ένα άλλο πιθανό σενάριο, λένε οι ειδικοί, θα ήταν οι ΗΠΑ να εξαπολύσουν μια τελευταία μεγάλη αεροπορική επίθεση στην «Επιχείρηση Επική Οργή» για να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μετά την οποία ο Τραμπ θα δήλωνε τη νίκη και θα αποχωρούσε, λέγοντας ότι οι πολεμικοί του στόχοι είχαν επιτευχθεί.

Αλλά ένας τέτοιος ισχυρισμός θα ήταν κενός περιεχομένου, εκτός εάν το ζωτικής σημασίας Στενό του Ορμούζ επαναλειτουργήσει πλήρως, κάτι που το Ιράν μέχρι στιγμής αρνείται να επιτρέψει. Ο Τραμπ έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για την άρνηση των Ευρωπαίων συμμάχων να στείλουν πολεμικά πλοία για να βοηθήσουν στην ασφάλεια της πλωτής οδού. Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα ορκιστεί να κρατήσει τις ΗΠΑ μακριά από ξένες συγκρούσεις, φαίνεται να αγωνίζεται να περιορίσει τον επεκτεινόμενο πόλεμο που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ. Ακόμα και καθώς συνεχίζει να εκδίδει θριαμβευτικές αξιολογήσεις, έχει προσανατολίσει ολοένα και περισσότερο τα μηνύματά του στο να καθησυχάζει τις νευρικές χρηματοπιστωτικές αγορές, πιέζοντας ανώτερους βοηθούς να τονίσουν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Ωστόσο, η έλλειψη σαφούς στρατηγικής εξόδου εγκυμονεί κινδύνους τόσο για την προεδρική κληρονομιά του Τραμπ όσο και για τις προοπτικές του κόμματός του, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι αγωνίζονται να υπερασπιστούν τις οριακές πλειοψηφίες στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Το μεγαλύτερο λάθος υπολογισμού του Τραμπ ήταν η έκταση των αντιποίνων της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη έχει χρησιμοποιήσει τους εναπομείναντες πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της για να χτυπήσει το Ισραήλ και τις γειτονικές χώρες του Κόλπου και ως επί το πλείστον να κλείσει το Στενό του Ορμούζ, τον αγωγό για το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, προκαλώντας κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία.

«Το στοίχημα της ιρανικής κυβέρνησης είναι ότι μπορεί να αντέξει περισσότερο πόνο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τους αντιπάλους της, και ίσως να έχει δίκιο», δήλωσε ο Τζον Άλτερμαν του think tank του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσινγκτον. Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του ήταν «καλά προετοιμασμένοι» για την αντίδραση του Ιράν στο στενό και είναι βέβαιοι ότι θα ανοίξει ξανά σύντομα. Ακόμα κι έτσι, το πιο ξεκάθαρο σημάδι της αυξανόμενης ανησυχίας του Τραμπ για τον πόλεμο ήρθε τη Δευτέρα με την δραματική υποχώρησή του από την απειλή να καταστρέψει το ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράν εάν δεν επέτρεπε την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας μέσω του στενού. Σε μια κίνηση που θεωρείται ευρέως ότι αποσκοπεί στην ηρεμία των αγορών, κήρυξε πενθήμερη παύση στην εφαρμογή της απειλής του, προκειμένου να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία. Την Πέμπτη, την παρέτεινε για άλλες 10 ημέρες.Ταυτόχρονα, η πίεση αυξάνεται στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος είναι συντριπτικά αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς, και ενώ το κίνημα MAGA του Τραμπ τον έχει ως επί το πλείστον υποστηρίξει, η επιρροή του στην πολιτική του βάση θα μπορούσε να αποδυναμωθεί εάν οι οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου, συνεχιστούν.

Το συνολικό ποσοστό αποδοχής του Τραμπ έχει μειωθεί στο 36%, το χαμηλότερο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα.

Ο Λευκός Οίκος ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για τις πολιτικές επιπτώσεις του πολέμου, δήλωσε στο Reuters πρώην ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επικαλούμενος ανησυχίες που εξέφρασαν οι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.

Σε μια ένδειξη της αυξανόμενης ανησυχίας των Ρεπουμπλικανών, ο Αμερικανός βουλευτής Μάικ Ρότζερς, πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, επέκρινε την κυβέρνηση την Πέμπτη επειδή δεν παρείχε αρκετές πληροφορίες σχετικά με το εύρος της εκστρατείας στο Ιράν. Αντιδρώντας, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι οι βοηθοί του Τραμπ είχαν ενημερώσει το Κογκρέσο πολλές φορές πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύνθετη η διπλωματική εικόνα

Προς το παρόν, ωστόσο, η διπλωματική οδός δεν προσφέρει εύκολες λύσεις.Το σχέδιο 15 σημείων που παρουσίασε ο Τραμπ είναι παρόμοιο με αυτό που το Ιράν είχε απορρίψει ως επί το πλείστον στις προπολεμικές διαπραγματεύσεις και περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία που θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν. Οι απαιτήσεις κυμαίνονται από την αποξήλωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τον περιορισμό του πυραυλικού του οπλοστασίου έως την εγκατάλειψη των ομάδων-πληρεξουσίων του και την ουσιαστική παράδοση του ελέγχου του στενού.

Το Ιράν χαρακτήρισε την προσφορά των ΗΠΑ άδικη και μη ρεαλιστική – αν και δεν απέκλεισε περαιτέρω έμμεσες επαφές. Ενώ ο Τραμπ επέμεινε την Πέμπτη ότι το Ιράν «παρακαλούσε» να επιτευχθεί συμφωνία, οι ηγέτες της χώρας φαίνεται να μην βιάζονται να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσης, λένε οι αναλυτές, καθώς πιστεύουν ότι θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν τη νίκη απλώς και μόνο επιβιώνοντας. Αυτό που περιπλέκει κάθε διπλωματική προσπάθεια είναι η αντικατάσταση ορισμένων ηγετών που σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ με ακόμη πιο σκληροπυρηνικούς διαδόχους, λένε οι αναλυτές. Οι ηγέτες έχουν καταστήσει σαφή την δυσπιστία τους προς τον Τραμπ, ο οποίος δύο φορές τον τελευταίο χρόνο εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές ενώ και οι δύο πλευρές εξακολουθούσαν να διαπραγματεύονται.

«Ο πρόεδρος είναι πρόθυμος να ακούσει, αλλά αν δεν αποδεχτούν την πραγματικότητα της τρέχουσας στιγμής, θα πληγούν περισσότερο από ποτέ», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι ο Τραμπ ενδέχεται να κάνει παραχωρήσεις που θα μπορούσαν να τους δέσουν τα χέρια σε περαιτέρω πλήγματα κατά του Ιράν.

Οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον στον Κόλπο μπορεί επίσης να δυσανασχετήσουν με μια βιαστική αποχώρηση των ΗΠΑ , δεδομένου ότι θα μπορούσαν να μείνουν με έναν τραυματισμένο, εχθρικό γείτονα.

Εάν ο Τραμπ είναι πράγματι διατεθειμένος να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις, θα μπορούσε να καταλάβει τον πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν στο νησί Kharg ή σε άλλα στρατηγικά νησιά, να εξαπολύσει επιχειρήσεις κατά μήκος των ακτών του ή να στείλει ειδικές δυνάμεις για μια πολύπλοκη προσπάθεια κατάσχεσης του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που πιστεύεται ότι είναι θαμμένο ως επί το πλείστον υπόγεια από τους βομβαρδισμούς ΗΠΑ-Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο.

Τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ευρύτερη σύγκρουση, η οποία θα θυμίζει τους μακροχρόνιους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, στους οποίους ο Τραμπ έχει υποσχεθεί ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν ποτέ κατά τη διάρκεια της θητείας του. Θα διακινδύνευαν επίσης να αυξηθούν οι αμερικανικές απώλειες και να εγείρουν περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τους στόχους των αμερικανικών αποστολών.

Οι σύμμαχοι του Κόλπου προειδοποίησαν την κυβέρνηση να μην αναπτύξει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν, λέγοντας ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει περισσότερα αντίποινα από την Τεχεράνη, πιθανώς κατά των ενεργειακών και πολιτικών υποδομών τους, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Κόλπου υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «δεν σχεδιάζει να στείλει χερσαία στρατεύματα πουθενά αυτή τη στιγμή», αλλά πρόσθεσε ότι πάντα έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Προς το παρόν, ο Τραμπ κρατά τον κόσμο σε αγωνία, τη μία στιγμή κάνοντας δηλώσεις που στοχεύουν στον κατευνασμό των ασταθών αγορών και την επομέη εκδίδοντας απειλές που θα εκτοξεύσουν τις τιμές της ενέργειας.

