ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 22:49
31.03.2026 21:40

Ν. Ανδρουλάκης: «Η χώρα θα πέσει σε περίοδο αστάθειας και παρακμής, αν συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση»

Μιλώντας στον Γιώργο Παπαχρήστο και το vidcast «15 λεπτά» της ιστοσελίδας tanea.gr, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι εθνικές εκλογές θα σημάνουν το τέλος της περιόδου διαφθοράς, απαξίωσης των θεσμών και κατάρρευσης της αγοραστικής δύναμης του ελληνικού λαού.

«Θα γίνουν οι εκλογές και θα δούμε ποιος θα είναι ο νικητής: Η κυβέρνηση που έχει φέρει όλα αυτά τα αποτελέσματα εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος ή ένα κόμμα του οποίου η νέα γενιά δεν έχει κριθεί κυβερνητικά, έχει ένα πρόγραμμα και κινείται με πολιτικό ήθος στο προσκήνιο; Εάν ο ελληνικός λαός θέλει το παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου να επιβιώσει άλλη μία τετραετία, τότε ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Εμείς δίνουμε μια πολιτική λύση στον ελληνικό λαό χωρίς λαϊκισμούς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που κυκλοφορούσαν την ώρα της μαγνητοσκόπησης της συνέντευξης και τελικά επιβεβαιώθηκαν ότι η κυβέρνηση θα προτιμήσει να παραβιάσει τον Κανονισμό της Βουλής για να αποφύγει τη συζήτηση για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε:

«Μαθαίνω ότι υπάρχει σενάριο να καταπατήσουν τον Κανονισμό της Βουλής και να μη γίνει η συζήτηση για το κράτος δικαίου την Παρασκευή. Εδώ μιλάμε για φοβερά πράγματα. Ο κανονισμός λέει “εντός ενός μηνός από τη στιγμή που υποβάλλεται το αίτημα”. Άρα, μέχρι την Παρασκευή, γιατί μετά κλείνει η Βουλή, πρέπει να γίνει συνεδρίαση. Και μαθαίνω ότι υπάρχει σενάριο αυτή η συνεδρίαση να μη γίνει. Ο Πρόεδρος της Βουλής, στην προηγούμενη Διάσκεψη των Προέδρων, είχε πει ότι το πιθανότερο σενάριο χρονικά είναι την επόμενη Παρασκευή.

Όταν, λοιπόν, δεν σέβεσαι τη δικαιοσύνη, δεν σέβεσαι τον Κανονισμό της Βουλής, δεν σέβεσαι το κοινοβούλιο και το καλοκαίρι στέλνεις για ύπνο τους βουλευτές σου να ψηφίσουν επιστολικά για να σώσουν Βορίδη-Αυγενάκη, ε, γιατί να μείνουν στην κυβέρνηση; Για αυτό λέω ότι υπάρχει μια επιλογή στον ελληνικό λαό, αξιόπιστη, σοβαρή, δημοκρατική».

Ειδικότερα, για το σκάνδαλο του predator αναρωτήθηκε: «Θέλουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ή την καρέκλα του; Ένας άνθρωπος, τον οποίον απόστρατος στρατηγός του Ισραήλ, καταδικασμένος από την ελληνική δικαιοσύνη, τον εκβιάζει ευθέως λέγοντάς τον “Νίξον”, μπορεί να σταθεί Πρωθυπουργός; Εγώ λέω πως δεν μπορεί να σταθεί. Όταν μαθαίνουμε ότι έγιναν χαλκευμένες εξεταστικές επιτροπές, με μηνύματα με τις ερωτήσεις που θα έκαναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να σταθεί αυτό το σύστημα εξουσίας;»

Και κατέληξε επ’ αυτού: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει διαφθείρει τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πια είναι ένα κόμμα βουτηγμένο στη διαφθορά με ευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου και του ίδιου του Πρωθυπουργού».

Αναφερόμενος στην ακρίβεια και την εκτίναξη του κόστους ζωής, ο κ. Ανδρουλάκης έφερε ένα παράδειγμα για να καταδείξει την κυβερνητική αναποτελεσματικότητα.

«Προχθές στην Κύπρο, μου είπε κάτι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Μηδένισε τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Εδώ το προτείνουμε και μας λένε λαϊκιστές. Πώς το πέτυχε η Κύπρος και πέρασε στην τιμή; Πολλούς ελέγχους πριν την αλλαγή, καταγραφή τιμών, μείωση ΦΠΑ και μετά ξανά καταγραφή και πρόστιμα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η μείωση πέρασε στην τιμή. Εδώ γιατί δεν μπορούν να το κάνουν;» διερωτήθηκε.

 Ερωτηθείς, τέλος, για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «αν το ΠΑΣΟΚ είναι έστω και με μια ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, εμείς θα κάνουμε κυβέρνηση και αυτοί θα πάνε στην αντιπολίτευση. Η χώρα θα πέσει σε περίοδο αστάθειας και παρακμής, αν συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση».

