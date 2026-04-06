Λέκκας: Καθησυχαστικός για τον σεισμό στα Ιωάννινα – «Δεν αναμένονται ισχυρά φαινόμενα» (video)

Νέα σεισμική δόνηση, η οποία έγινε αισθητή από τους κατοίκους, σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν υπάρχει λόγω ανησυχίας, αν και ακόμα συνεχίζουν την ανάλυση των δεδομένων και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της δραστηριότητας

Ο καθηγητής σεισμολογίας Ευθύμιος Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η σεισμική δραστηριότητα παραμένει χαμηλής έντασης.

Το τελευταίο διάστημα και συγκεκριμένα από τις 10 Μαρτίου, παρατηρείται αυξημένη σεισμικότητα δυτικά της πόλης, με εκατοντάδες μικρού μεγέθους δονήσεις. Όπως εξήγησε, καμία από αυτές δεν έχει ξεπεράσει τα 5 Ρίχτερ, κάτι που υποδηλώνει περιορισμένη δυναμική του φαινομένου.

Η πιο πρόσφατη δόνηση, μεγέθους περίπου 4,5 Ρίχτερ, έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα Ιωάννινα, παρά το σχετικά μικρό της μέγεθος. Ο Ευθύμιος Λέκκας διευκρίνισε ότι προέρχεται από διαφορετικό εστιακό χώρο σε σχέση με τη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται τον τελευταίο μήνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αναμένεται σημαντική αύξηση των μεγεθών, τα οποία εκτιμάται ότι θα παραμείνουν κοντά στα 5 Ρίχτερ.

«Μπορεί να είναι ενοχλητικό για τους κατοίκους, αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

