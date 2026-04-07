ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 23:21
07.04.2026 22:41

Πάπας Λέων ΙΔ΄: «Η απειλή του Τραμπ κατά του λαού του Ιράν είναι απαράδεκτη»

07.04.2026 22:41
«Σήμερα, όπως όλοι ξέρουμε, είχαμε αυτή την απειλή κατά όλου του λαού του Ιράν. Αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο. Εδώ υπάρχει σίγουρα θέμα διεθνούς δικαίου αλλά και πολλά περισσότερα. Πρόκειται για ένα ηθικό θέμα για το καλό ολόκληρου του λαού», δήλωσε απόψε ο πάπας Λέων ΙΔ’ μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναχωρώντας από την εξοχική του κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο.

«Θα ήθελα να καλέσω όλους να λάβουν υπόψη τους τις καρδιές τόσων αθώων ανθρώπων, τόσων παιδιών, τόσων ηλικιωμένων. Είναι άνθρωποι απόλυτα αθώοι, οι οποίοι μπορεί να είναι και αυτοί θύματα της κορύφωσης ενός πολέμου που έχει ξεκινήσει πριν από πολλές ημέρες», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Διαβάστε επίσης:

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ διερωτώνται για την υγεία του μετά τις ακραίες δηλώσεις του – Λένε ότι πάσχει από άνοια

Χάος έξω από το Harrods στο Λονδίνο: 16χρονος μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια ετήσιας συνάντησης ταξιδιωτών (Photos/Video)

Ενώπιον του Κογκρέσου ο Μπιλ Γκέιτς για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν – Πότε καταθέτει





Euroleage: Κυρίαρχος Ολυμπιακός «διέλυσε» με 108-88 τη Ρεάλ στο ΣΕΦ και «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας

BCL: Βαριά ήττα της ΑΕΚ στην Ισπανία και όλα θα κριθούν στην Αθήνα, 88-66 η Μπανταλόνα

Νέες καταγγελίες για τον Μάικλ Τζάκσον: Οι φωτογραφίες με νεαρά αγόρια και οι ισχυρισμοί για σεξουαλική κακοποίηση

Τραμπ και Ιράν ενημερώθηκαν για την πρόταση του Πακιστάν για παράταση του τελεσίγραφου, αναμένονται απαντήσεις – Live οι εξελίξεις

pope
ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων ΙΔ΄: «Η απειλή του Τραμπ κατά του λαού του Ιράν είναι απαράδεκτη»

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» - Όλες οι εξελίξεις

ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 23:21
osfp vezenkov real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleage: Κυρίαρχος Ολυμπιακός «διέλυσε» με 108-88 τη Ρεάλ στο ΣΕΦ και «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας

aek badalona
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

BCL: Βαριά ήττα της ΑΕΚ στην Ισπανία και όλα θα κριθούν στην Αθήνα, 88-66 η Μπανταλόνα

michael-jackson
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες καταγγελίες για τον Μάικλ Τζάκσον: Οι φωτογραφίες με νεαρά αγόρια και οι ισχυρισμοί για σεξουαλική κακοποίηση

