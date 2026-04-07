The Times: «Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην Κομ – Ανίκανος να κυβερνήσει»

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην πόλη Κομ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με διπλωματικό υπόμνημα που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα The Times.

Παράλληλα, αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του ούτε να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων του καθεστώτος.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η αξιολόγηση πληροφοριών που περιλαμβάνεται στο υπόμνημα βασίζεται σε πληροφορίες αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών και φέρεται να έχει κοινοποιηθεί σε χώρες του Κόλπου. Πρόκειται για την πρώτη φορά που δημοσιοποιείται συγκεκριμένη πληροφορία για την τοποθεσία του Iρανού ηγέτη μετά την έναρξη του πολέμου, καθώς εκτιμάται ότι είχε τραυματιστεί κατά τα αρχικά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου.

Το ίδιο έγγραφο αποκαλύπτει επίσης ότι έχουν ήδη γίνει προετοιμασίες για την ταφή του πατέρα του και πρώην ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, στην πόλη Κομ, μετά τον θάνατό του στα πρώτα πλήγματα της σύγκρουσης.

Οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις ιρανικές αρχές, ωστόσο η δημοσιοποίησή τους αναμένεται να πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις για τις εσωτερικές ισορροπίες εξουσίας στην Τεχεράνη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή και ενώ εκπνέει η προθεσμία για το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να καθυστερήσει την επίθεση στο Ιράν», σύμφωνα με το Al Jazeera – Ολονύχτιες εκατέρωθεν επιθέσεις – Όλες οι εξελίξεις

Ρωσία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στο Νταγκεστάν

Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες καλεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην βομβαρδίσουν πολιτικές υποδομές του Ιράν