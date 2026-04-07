search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 08:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.04.2026 08:00

The Times: «Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην Κομ – Ανίκανος να κυβερνήσει»

mojtaba_khamenei_new

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην πόλη Κομ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με διπλωματικό υπόμνημα που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα The Times.

Παράλληλα, αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του ούτε να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων του καθεστώτος.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η αξιολόγηση πληροφοριών που περιλαμβάνεται στο υπόμνημα βασίζεται σε πληροφορίες αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών και φέρεται να έχει κοινοποιηθεί σε χώρες του Κόλπου. Πρόκειται για την πρώτη φορά που δημοσιοποιείται συγκεκριμένη πληροφορία για την τοποθεσία του Iρανού ηγέτη μετά την έναρξη του πολέμου, καθώς εκτιμάται ότι είχε τραυματιστεί κατά τα αρχικά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου.

Το ίδιο έγγραφο αποκαλύπτει επίσης ότι έχουν ήδη γίνει προετοιμασίες για την ταφή του πατέρα του και πρώην ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, στην πόλη Κομ, μετά τον θάνατό του στα πρώτα πλήγματα της σύγκρουσης.

Οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις ιρανικές αρχές, ωστόσο η δημοσιοποίησή τους αναμένεται να πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις για τις εσωτερικές ισορροπίες εξουσίας στην Τεχεράνη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή και ενώ εκπνέει η προθεσμία για το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
protes boithies new
sifnos_monastiri
Quest omilos
nea_dimokratia_KO_new
drones new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
papakwsta karamanlis skrekas
varoufakis 876- new
kozu new
syrigos_liagkas
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

protes boithies new
sifnos_monastiri
Quest omilos
1 / 3