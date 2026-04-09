Η θεαματική αναδίπλωση της Μενδώνη για την Όλγας: Από το «μόνο πεζόδρομος» στην «κυκλοφορία» – Η δικαίωση Δούκα   

Το άνοιγμα ξανά της Βασιλίσσης Όλγας εξελίσσεται σε κάτι παραπάνω από μία κυκλοφοριακή ρύθμιση στο προβληματικό από την κίνηση κέντρο της Αθήνας. Εξαιτίας των πειραματισμών της κυβέρνησης και της ρεβανσιστικής διάθεσης που τη διακατείχε το 2024 έναντι του νεοεκλεγμένου τότε δημάρχου της Αθήνας, Χάρη Δούκα, το θέμα έλαβε και ωμή πολιτική διάσταση.

Υπουργοί παρήλαυναν από τα μέσα ενημέρωσης για να διαβεβαιώσουν ότι ο δρόμος δεν είναι για κυκλοφορία οχημάτων και δεν πρόκειται να δοθεί ξανά για τέτοια χρήση.

Για μήνες, η γραμμή της Λίνας Μενδώνη για τη Βασιλίσσης Όλγας ήταν όχι απλώς σαφής, αλλά απόλυτη. Δεν υπήρχε «γκρίζα ζώνη», δεν υπήρχε περιθώριο ερμηνειών: Η υπουργός Πολιτισμού είχε ουσιαστικά προεξοφλήσει ότι ο δρόμος δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ στη μορφή που είχε – ούτε καν ως ήπιας κυκλοφορίας αρτηρία.

«Δεν επιτρέπεται να μπει πάνω από τα ευρήματα ασφαλτοτάπητας», δήλωνε κατηγορηματικά, προσθέτοντας πως η λεωφόρος «δεν μπορεί να επανέλθει στην κυκλοφορία όπως την ξέραμε». Δύο φράσεις που, διαβασμένες μαζί, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας: Χωρίς άσφαλτο, χωρίς κάλυψη των αρχαιοτήτων, δεν υπάρχει δρόμος. Άρα δεν υπάρχει και κυκλοφορία – ούτε «κανονική», ούτε «ήπια».

Με αυτή τη γραμμή συγκρούστηκε ευθέως ο Χάρης Δούκας, ο οποίος από την αρχή επέμεινε ότι η Βασιλίσσης Όλγας πρέπει να ανοίξει εκ νέου, έστω με ήπια κυκλοφορία οχημάτων. Η σύγκρουση δεν ήταν τεχνική, αλλά εμπεριείχε και τις διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές αντιλήψεις:

Ο κ. Δούκας μιλούσε για την ανάγκη αποσυμφόρησης και λειτουργικότητας της πόλης, γνωρίζοντας ότι χιλιάδες πολίτες ταλαιπωρούνταν χωρίς να υπάρχει λόγος.

Η κυρία Μενδώνη απέκλειε την κυκλοφορία στους «απλούς πολίτες», την ώρα που ο δρόμος χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από τους «εκλεκτούς», που πηγαινοέρχονταν στο τένις και τις πολυτελείς εγκαταστάσεις απέναντι από το Ζάππειο. Ο ελιτισμός σε προκλητικό βαθμό.

Οι δηλώσεις που… ασφαλτοστρώθηκαν

Για κάποιο λόγο, η υπουργός Πολιτισμού είχε αναλάβει το κύριο βάρος να υποστηρίξει ένα κυβερνητικό πρότζεκτ που ήταν εντελώς στον αέρα – ουσιαστικά επρόκειτο για ένα πολιτικό καπρίτσιο, με δεδομένη την αποτυχία της προηγούμενης «ανάπλασης» (προ του 2023).

Η κυρία Μενδώνη απέκρουε την άποψη να δοθεί στην κυκλοφορία για τα οχήματα, ουσιαστικά απαντώντας στις θέσεις Δούκα πριν αυτές καν αποκτήσουν διοικητική μορφή. Το επιχείρημά της ήταν ότι «τα αρχαιολογικά ευρήματα πρέπει να αναδειχθούν» και «δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε». Σημείωσε μάλιστα με στόμφο ότι η πεζοδρόμηση της Βασ. Όλγας «συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων».

Δηλαδή παρουσίαζε την επιλογή της, όχι ως ένα αμφιλεγόμενο έργο υπό διαπραγμάτευση – που έτσι ήταν στην πραγματικότητα- , αλλά για έναν θεσμικά κατοχυρωμένο σχεδιασμό δεκαετιών, έναν ενιαίο αρχαιολογικό περίπατο, όπου τα αυτοκίνητα δεν έχουν θέση!

Με βάση τις κυβερνητικές θέσεις και τις διακηρύξεις της κυρίας Μενδώνη η Βασιλίσσης Όλγας είχε «κλειδώσει» ως πεζοδρομημένος άξονας. Όχι προσωρινά, όχι υπό όρους – αλλά οριστικά. Και αυτό ήταν ακριβώς το σημείο αιχμής της αντιπαράθεσης με τον Δήμο Αθηναίων, καθώς ο Δούκας συνέχιζε να πιέζει για ένα μοντέλο συνύπαρξης, έστω περιορισμένης, με την κυκλοφορία οχημάτων.

Το τωρινό άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας, έστω ως «ήπιας», αλλά ουσιαστικά ως «κανονικής» κυκλοφορίας, εκθέτει ανεπανόρθωτα και την κυβέρνηση και την ίδια την κυρία Μενδώνη.

Διότι αν «δεν επιτρέπεται ασφαλτοτάπητας» και αν «τα αρχαία πρέπει να παραμένουν εκτεθειμένα και προστατευμένα», όπως έλεγε, τότε η διέλευση οχημάτων —ακόμη και «ήπια»— δεν είναι τεχνικά ή θεσμικά συμβατή. Είναι, στην καλύτερη περίπτωση, μια πολιτική υπαναχώρηση που αναζητά νέο λεξιλόγιο για να μην ονομαστεί έτσι.

Η πραγματική εξήγηση για το γεγονός ότι ο δρόμος άνοιξε, κόντρα στις αρχικές κινήσεις και επιδιώξεις της κυβέρνησης είναι απλός: Δεν μπορούσαν, χωρίς σχέδιο, χωρίς πραγματικό λόγο, χωρίς άλλες δικαιολογίες να κρατούν κλειστή μία βασική και κρίσιμη οδική αρτηρία για την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Η πολιτική πίεση από τον κ. Δούκα, αλλά και οι διαμαρτυρίες των κατοίκων από τις γύρω περιοχές ήταν πολύ ισχυρές για να συνεχίσουν να τις αγνοούν.

Ακατανόητες δηλώσεις

Σε σημερινές δηλώσεις της η κυρία Μενδώνη επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να αντιστρέψει την πραγματικότητα.

Με μία ακατανόητη εν πολλοίς δήθεν εξήγηση των νέων δεδομένων, είπε ότι «ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας όχι απλώς αρνιόταν το έργο αλλά και πολέμησε» και ότι ο δρόμος, «ολοκληρώνει την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας».

Μάλιστα σημείωσε ότι το έργο δεν είναι του δημάρχου, ο οποίος «λησμονεί ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου, η Ανάπλαση Α.Ε., τελεί -από το 2024- υπό την εποπτεία πέντε Υπουργείων, ανάμεσα στα οποία και το Υπουργείο Πολιτισμού»!

Θυμίζοντας έτσι με τις δηλώσεις της η κυρία Μενδώνη ότι ακριβώς για να «τιμωρήσει» τους πολίτες, που επέλεξαν Δούκα, και να εκδικηθεί για την ήττα της το 2023 στην Αθήνας, η κυβέρνηση αφαίρεσε αρμοδιότητες από την τοπική αυτοδιοίκηση, μεταφέροντας την Ανάπλαση ΑΕ από το δήμο στην κεντρική διοίκηση – όταν σε όλο τον κόσμο η τάση είναι αντίστροφη.,

Για να γίνει αρεστή στην κυβερνητική παράταξη, η κυρία Μενδώνη υποστήριξε «η υλοποίηση του έργου ήταν στις προτεραιότητες του Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη. Το Υπουργείο Πολιτισμού συνέπραξε, τότε, με τον Δήμο της Αθήνας, καθώς η διαμόρφωση της Βασιλίσσης Ολγας αναδεικνύει μείζονες αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της πόλης».

Μα, αν ήταν έτσι γιατί δεν έμεινε η Όλγας κλειστή για τα οχήματα και με τις δύο χρωματιστές – κίτρινη και βυσσινί – λωρίδες (στην παρακάτω φωτογραφία διακρίνονται εντυπωσιακά) να δίνουν τον τόνο; Ποιος ξεχνά ότι εκείνο το “έργο”, ήταν συνδυασμένο με τον “Μεγάλο Περίπατο“;

Τις εξελίξεις σχολίασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος σημείωσε στο Χ ότι «η Υπουργός Πολιτισμού έχει επιλεκτική μνήμη. Ξεχνά ότι ο αρχικός σχεδιασμός Μπακογιάννη προέβλεπε ότι η Βασιλίσσης Όλγας θα ήταν πεζόδρομος. Ενώ απαίτηση των Αθηναίων και προγραμματική μας δέσμευση ήταν η μετατροπή της σε πολυτροπικό δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, για να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών. Όπως και έγινε».

pic.twitter.com/qKkpKm9wF4 — Haris Doukas (@h_doukas) April 9, 2026

