Πάτρα: Μητέρα γνωστού στελέχους του ΠΑΣΟΚ η ηλικιωμένη που πέθανε σε φωτιά σε διαμέρισμα

Νεκρή γυναίκα, ηλικίας 92 ετών, ανασύρθηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, στην Πάτρα.

Η ηλικιωμένη ήταν εγκλωβισμένη εντός του φλεγόμενου διαμερίσματος, ενώ τραυματισμένη διακομίστηκε η οικιακή βοηθός της.

Η 92χρονη, όπως αναφέρει το pelop.gr, ήταν μητέρα του πρώην Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ Μαρίνου Σκανδάμη.

Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής. Ωστόσο, η 92χρονη εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Παρά τις προσπάθειες να την εντοπίσουν και να την ανασύρουν, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Η οικιακή βοηθός της ηλικιωμένης, η οποία βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα τη στιγμή της πυρκαγιάς, κατάφερε να διαφύγει. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Επίσης, ένα μικρό παιδί, που διέμενε σε άλλο όροφο στην ίδια πολυκατοικία, εμφάνισε αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Εκκενώθηκε η πολυκατοικία

Η αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση του κτιρίου και στον αποκλεισμό της περιοχής. Παράλληλα, τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

