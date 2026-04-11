search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 19:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

ΑΑΔΕ – Επιχείρηση Supercars: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ με ξένες πινακίδες (photos)

aade-aytokinito

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, σε μια μεγάλη επιχείρηση κατάσχεσαν 229 υπερπολυτελή αυτοκίνητα από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων.

Η επιχείρηση έγινε σε πανελλαδικό επίπεδο και σε περιοχές που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα για αγορές supercars.

Συνολικά κατασχέθηκαν 229 οχήματα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. 

Στη λίστα με τα δεσμευμένα οχήματα περιλαμβάνονται ενδεικτικά LAMBORGHINI, PORSCHE, MERCEDES, BENTLEY, AUDI, FERRARI, όλα πολυτελή, με αξίες που φτάνουν μέχρι και τα 750.000 ευρώ ανά όχημα.  

Οι παραβάσεις αφορούν – μεταξύ άλλων – μη ταξινόμηση, κυκλοφορία από μη δικαιούχο πρόσωπο, μη δυνατότητα κυκλοφορίας σε έδαφος της ΕΕ, υποτιμολόγηση, πόθεν έσχες για την αγορά, τεκμήρια χρήσης, παροχή σε είδος, φορολογική κατοικία οδηγών κατόχων. 

Επιπλέον, καταγράφηκαν και άλλα οικονομικά και μη εγκλήματα, καθώς βρέθηκε κοκαΐνη σε ένα όχημα, αλλά και αυτοκίνητα με παραποιημένα πλαίσια, πιθανόν κλεμμένα.

Τα πρόστιμα θα καταλογιστούν, μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Δείτε εικόνες:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vythos-petroma
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

PAKISTAN
ΚΟΣΜΟΣ

aade-aytokinito
Dimitris-Koutsoubas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

panagios-tafos-agio-fos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
padousi new
LIFESTYLE

country house
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

jo malone
LIFESTYLE

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

natasha lyonne
LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

vythos-petroma
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

PAKISTAN
ΚΟΣΜΟΣ

aade-aytokinito
ΕΛΛΑΔΑ

1 / 3