ΑΑΔΕ – Επιχείρηση Supercars: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ με ξένες πινακίδες (photos)

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, σε μια μεγάλη επιχείρηση κατάσχεσαν 229 υπερπολυτελή αυτοκίνητα από αντιπροσωπείες αυτοκινήτων.

Η επιχείρηση έγινε σε πανελλαδικό επίπεδο και σε περιοχές που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα για αγορές supercars.

Συνολικά κατασχέθηκαν 229 οχήματα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη λίστα με τα δεσμευμένα οχήματα περιλαμβάνονται ενδεικτικά LAMBORGHINI, PORSCHE, MERCEDES, BENTLEY, AUDI, FERRARI, όλα πολυτελή, με αξίες που φτάνουν μέχρι και τα 750.000 ευρώ ανά όχημα.

Οι παραβάσεις αφορούν – μεταξύ άλλων – μη ταξινόμηση, κυκλοφορία από μη δικαιούχο πρόσωπο, μη δυνατότητα κυκλοφορίας σε έδαφος της ΕΕ, υποτιμολόγηση, πόθεν έσχες για την αγορά, τεκμήρια χρήσης, παροχή σε είδος, φορολογική κατοικία οδηγών κατόχων.

Επιπλέον, καταγράφηκαν και άλλα οικονομικά και μη εγκλήματα, καθώς βρέθηκε κοκαΐνη σε ένα όχημα, αλλά και αυτοκίνητα με παραποιημένα πλαίσια, πιθανόν κλεμμένα.

Τα πρόστιμα θα καταλογιστούν, μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

