«Είναι μία καθημερινή μάχη»: Ο κιθαρίστας των «No Doubt» για τη μάχη με το Πάρκινσον

Για την καθημερινή του μάχη με το Πάρκινσον διαγνώστηκε ο κιθαρίστας των «No Doubt», Τομ Ντουμόντ.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, o 58χρονος αποκάλυψε πως αντιμετώπιζε συμπτώματα χρόνια πριν λάβει τη διάγνωση για τη νόσο. «Ήταν και είναι μια καθημερινή μάχη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις δυσκολίες, ο Ντουμόντ εμφανίστηκε αισιόδοξος: «Τα καλά νέα είναι ότι μπορώ ακόμα να παίζω μουσική. Μπορώ ακόμα να παίζω κιθάρα και τα πάω πολύ καλά», είπε, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει.

Η αποκάλυψη του κιθαρίστα έγινε λίγο πριν τις εμφανίσεις των «No Doubt» στο Sphere του Λας Βέγκας, από τις 6 Μαΐου έως τις 13 Ιουνίου, με frontwoman τη Γκουέν Στεφάνι.

Ο Ντουμόντ δήλωσε ότι η προετοιμασία για τις συναυλίες τον έκανε να αναλογιστεί την πορεία του στη μουσική και να νιώσει ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχει ζήσει. Παράλληλα, τόνισε πως αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την κατάσταση της υγείας του ώστε να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και να μειωθεί το στίγμα γύρω από τέτοιου είδους ασθένειες.

