Μενίδι: Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας

Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (14/4) στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Μενίδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα.

Από τη σύγκρουση υπήρξαν δύο τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων μεταφέρεται σε πιο σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Λόγω του τροχαίου δημιουργήθηκε προσωρινή δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της εξόδου για Βαρυμπόμπη.

