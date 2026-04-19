ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 11:52
19.04.2026 09:50

Στην ιστορικό Άννα Κέι ανατέθηκε η επίσημη βιογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄

19.04.2026 09:50
elisavet 776- new

Στην ιστορικό Άννα Κέι ανέθεσε ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ τη σύνταξη της επίσημης βιογραφίας της μητέρας του, Ελισάβετ Β΄, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η ανάθεση αυτή θα δώσει στην Άννα Κέι πρόσβαση σε προσωπικά έγγραφα της βασίλισσας, η οποία απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2022 ύστερα από 70 χρόνια στον βρετανικό θρόνο, και τη δυνατότητα να πάρει συνεντεύξεις από πρόσωπα που βρίσκονταν στο στενό περιβάλλον της.

«Θα μπορέσει να συνομιλήσει με όσους τη γνώριζαν καλά (σ.σ. τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄) καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και της βασιλείας της, συμπεριλαμβανομένων μελών της βασιλικής οικογένειας», αναφέρει το Μπάκιγχαμ σε δελτίο Τύπου.

Σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων (PA), ο Κάρολος Γ΄ ήθελε μια γυναίκα να γράψει την επίσημη βιογραφία της μητέρας του.

«Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποδώσω δικαιοσύνη στη ζωή και στο έργο της», δήλωσε η Άννα Κέι. Από τα συγγράμματά της ξεχωρίζει το «The Restless Republic: Britain Without a Crown» που καλύπτει την 11ετή περίοδο κατά την οποία η Βρετανία υπήρξε δημοκρατία, μετά την εκτέλεση του βασιλιά Καρόλου Α΄ το 1649.

Η Ελισάβετ Β΄ – η οποία γεννήθηκε πριν από 100 χρόνια, στις 21 Απριλίου 1926 – ήταν «μια εξαιρετική γυναίκα» που έζησε σε «έναν αιώνα που σημαδεύτηκε από μεγάλες αναταραχές», σημείωσε η Άννα Κέι.

Οι επίσημες βιογραφίες μελών της βασιλικής οικογένειας έχουν ορισμένες φορές αποκαλύψει απροσδόκητες λεπτομέρειες.

Ο Γουίλιαμ Σόκρος, βιογράφος της μητέρας της Ελισάβετ Β΄, είχε αποκαλύψει πως η σύζυγος του Γεωργίου Στ΄ έπασχε από καρκίνο του εντέρου και είχε υποβληθεί σε θεραπεία, σύμφωνα με το PA. Η ίδια θεωρούσε επίσης ότι ο βασιλιάς Εδουάρδος H΄ ήταν «τυφλωμένος από έρωτα» όταν εγκατέλειψε τον θρόνο, το 1936, προκειμένου να νυμφευθεί την Γουόλις Σίμπσον, μια Αμερικανίδα που ήταν δυο φορές διαζευγμένη.

google_news_icon

karabina_pixabay
arnaoutoglou
xristidou_manesis
aerodromio_elvenizelos_3009_1920-1080_new
koukas
lazaridis1
PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
syrigos portosalte (1)
house country
Tillys-Pastelles-Sephardic-Meat-Hand-Pies-
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 11:51
karabina_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου του άνδρα που βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά στο σπίτι του

arnaoutoglou
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του – «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

xristidou_manesis
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Μάχη Χρηστίδου – Μάνεση στην πρωινή ζώνη, ποιος πήρε την πρωτιά

