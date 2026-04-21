ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 09:20
Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

21.04.2026 08:30

Ράλι δανείων στην αγορά με φθηνό χρήμα – Στεγαστικά και καταναλωτικά οδηγούν την κούρσα

Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης στη λιανική τραπεζική αποτυπώνεται με σαφήνεια στα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, τα οποία δείχνουν έντονη κινητικότητα κυρίως στα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια. Πίσω από τους εντυπωσιακούς ρυθμούς αύξησης, ωστόσο, διαμορφώνεται μια πιο σύνθετη εικόνα για τη δυναμική της αγοράς.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνική Ένωση Τραπεζών, οι νέες εκταμιεύσεις ξεπέρασαν τις 117.000, με το συνολικό ύψος των δανείων να αγγίζει τα 1,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 26% σε ετήσια βάση. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προέρχεται από τα στεγαστικά, τα οποία συνεχίζουν να «τραβούν» την αγορά, με ρυθμούς που θυμίζουν προ κρίσης εποχές.

Η βασική αιτία αυτής της εξέλιξης είναι το χαμηλό κόστος δανεισμού. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα επιτόκια στεγαστικών στην Ελλάδα υποχώρησαν στο 2,95%, επίπεδο που καθιστά τα δάνεια πιο προσιτά και ενισχύει τη ζήτηση. Η πτώση αυτή φέρνει τη χώρα μεταξύ των φθηνότερων στην ευρωζώνη, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την αγορά ακινήτων.

Παρόλα αυτά, η εντυπωσιακή αύξηση των στεγαστικών —που φτάνει το 77%— δεν ερμηνεύεται μονοδιάστατα. Ένα σημαντικό μέρος των χορηγήσεων συνδέεται με προγράμματα επιδότησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά εξακολουθεί να στηρίζεται εν μέρει σε εξωγενείς παράγοντες. Συνολικά, χορηγήθηκαν 13.756 δάνεια ύψους 672,8 εκατ. ευρώ, με σημαντική συμμετοχή τόσο της καθαρής τραπεζικής χρηματοδότησης όσο και επιδοτούμενων δράσεων.

Αντίθετα, η εικόνα στις μικρές επιχειρήσεις εμφανίζεται πιο συγκρατημένη. Παρά τη διατήρηση υψηλής ζήτησης, οι εκταμιεύσεις παρουσιάζουν οριακή κάμψη, γεγονός που αποδίδεται στη συνεχιζόμενη επιφυλακτικότητα των τραπεζών απέναντι σε μικρότερα επιχειρηματικά σχήματα. Το μήνυμα είναι σαφές: η πιστωτική χαλάρωση δεν αφορά όλους με τον ίδιο τρόπο.

Στο μέτωπο της καταναλωτικής πίστης, η τάση είναι και πάλι ανοδική. Πάνω από 94.000 πολίτες προχώρησαν σε λήψη δανείων, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 385 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη ώθηση δίνουν τα ψηφιακά κανάλια, τα οποία ενισχύουν τη διάθεση μικρότερων δανείων με ταχύτερες διαδικασίες.

Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση στα δάνεια για αγορά οχημάτων, που ξεπέρασαν τα 100 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ισχυρή ζήτηση. Πρόκειται για μια ένδειξη ενίσχυσης της καταναλωτικής δραστηριότητας, αλλά και της ευκολότερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Παρά τη συνολική θετική εικόνα, οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες. Η δυναμική της αγοράς στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο χαμηλό κόστος χρήματος, ενώ η άνιση κατανομή των δανείων μεταξύ νοικοκυριών και επιχειρήσεων δημιουργεί προβληματισμό.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν η νέα αυτή περίοδος πιστωτικής ανάπτυξης θα έχει διάρκεια ή αν πρόκειται για μια συγκυριακή ανάκαμψη που θα δοκιμαστεί όταν οι συνθήκες αλλάξουν. Για την ώρα, η αγορά κινείται ανοδικά — αλλά με σαφείς ενδείξεις ότι οι προκλήσεις παραμένουν.

Διαβάστε επίσης:

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Την Τρίτη (21/04) ξεκινούν οι αιτήσεις βάσει ΑΦΜ – Τα κριτήρια, οι δικαιούχοι, πώς να κάνετε αίτηση

Το 65% των ανέργων για τον Μάρτιο είναι γυναίκες – Τα στοιχεία της ΔΥΠΑ

Πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής: Τις επόμενες πέντε ημέρες θα δούμε αύξηση στις τιμές πετρελαίου

Πυρκαγιά στο Νότιο Πήλιο: Συνελήφθη άνδρας που έκαιγε κλαδιά

Τζένιφερ Λόπεζ: Μάγεψε στη συναυλία της στη Βουδαπέστη (Video)

Apple: Ποιος είναι ο Τζον Τέρνους, ο διάδοχος του Τιμ Κουκ στο «τιμόνι» του τεχνολογικού κολοσσού

Πληθωρισμός: Ο «αόρατος φόρος» που μπορεί να μας «φάει» έως και έναν μισθό έως το τέλος του έτους

Απρίλιος: Μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του όρχεος – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι νεαροί άνδρες

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

Διπλωματικό χάος: Δυσπιστία, ανεντιμότητα και μια αόριστη πρόταση του Τραμπ στο Ιράν - Το εσωτερικό ρήγμα στην Τεχεράνη που «θολώνει» το μήνυμα

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

