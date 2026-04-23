Κώστας Μπερικόπουλος: «Δεν έχω να θυμάμαι αρνητικά πράγματα από ανθρώπους – Τις ελάχιστες εξαιρέσεις, τις έθαψα βαθιά»

Μια αναδρομή στην πολυετή θεατρική του πορεία έκανε ο Κώστας Μπερικόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Real life, με αφορμή τη συμμετοχή του σε νέα θεατρική παράσταση αυτή την περίοδο.

Ο ηθοποιός δηλώνει ικανοποιημένος από τη διαδρομή του και τυχερός για τους αθρώπους που συνάντησε στον δρόμο του. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που ο ίδιος επιλέγει να θάψει βαθιά, οι συνεργασίες του ήταν όμορφες, βοηθώντας τον να εξελιχθεί.

«Με το που τελείωσα τη σχολή, είχα την τύχη να συνεργαστώ με πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω εύκολα κάποιον, αλλά θα μοιραστώ μαζί σας στιγμές που ένιωσα ότι “προχώρησαν” τον Κώστα. Δεν έχω να θυμάμαι αρνητικά πράγματα από ανθρώπους. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, τις οποίες έχω θάψει πολύ βαθιά μέσα μου και δεν θέλω να τις ξεθάψω και είναι, άλλωστε, λιγότερες από τα δάχτυλα του ενός χεριού. Όλες οι υπόλοιπες συνεργασίες μου με πήγαν μπροστά μέσα από τη γνωριμία και την τριβή μαζί τους. Ένας σταθμός, όπου ένιωσα ότι εξελίχθηκα, ήταν όταν, ως νέος ηθοποιός, κατέβηκα από ΚΘΒΕ στην Αθήνα, για να πάω στο θέατρο “Εμπρός”» είπε αρχικά.

«Ήταν η πρώτη παραγωγή που έκανε ο Τάσος Μπαντής, τον “Σωσμένο”, με τον Δημήτρη Καταλειφό και τη Ράνια Οικονομίδου. Εκεί ένιωσα ότι κάτι συνέβη μέσα μου, σαν να προχώρησα ένα βήμα παραπέρα. Επίσης, πολύ μεγάλο σχολείο ήταν για εμένα τα χρόνια της συνεργασίας μου με την Ξένια Καλογεροπούλου, σε σκηνοθεσίες του Θωμά Μοσχόπουλο» πρόσθεσε.

