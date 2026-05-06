Εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση ζητά ο Global Sumud Flotilla για τους ακτιβιστές Τιάγκο Άβιλα και  Σαΐφ Αμπουκέσεκ

Με ανακοίνωσή της η ομάδα νομικής υποστήριξης του ελληνικού τμήματος του Global Sumud Flotilla κάνει γνωστό πως τo Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άνοιξε φάκελο για την υπόθεση των Thiago Avila και Saif Abukeshek ζητώντας πληροφορίες για την κατάστασή τους από την Ελληνική Κυβέρνηση.

Κατόπιν αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Ελλάδας που κατατέθηκε την 1η Μαΐου ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από την ελληνική και ισπανική νομική ομάδα του Global Sumud Flotilla —με σκοπό την αποτροπή της μεταφοράς των Thiago Avila και Saif Abukeshek στο Ισραήλ και την άμεση απελευθέρωσή τους—το Δικαστήριο ζήτησε να λάβει επειγόντως έως τη 12η Μαΐου πληροφορίες από την ελληνική κυβέρνηση και τους νομικούς εκπροσώπους των αιτούντων. Ειδικότερα, το Δικαστήριο ζήτησε διευκρινίσεις και η ελληνική κυβέρνηση καλείται να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις σχετικά με το πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι ακτιβιστές, εάν συνελήφθησαν από στρατιωτικές ή πολιτικές αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας και εάν τελούν υπό την ελληνική δικαιοδοσία. Επιπλέον, το Δικαστήριο έχει ζητήσει επιβεβαίωση για το κατά πόσο έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής ή εάν έχει υποβληθεί αίτημα έκδοσής τους από τις ισραηλινές αρχές, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει την υπόθεση.

Υπενθυμίζουμε ότι η νομική ομάδα του ελληνικού τμήματος του Global Sumud Flotilla ήδη από την 1η Μαΐου έχει υποβάλει και Επείγουσα Μηνυτήρια Αναφορά για τους Thiago Avila και Saif Abukeshek στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την οποία κοινοποίησε και στις λιμενικές αρχές μέσω του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, ενώ στις 2 Μαΐου απέστειλε και επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απαιτώντας άμεσες και σαφείς διευκρινίσεις αναφορικά με τη νομική βάση και τη συμβατότητα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο των ενεργειών της Ελλάδας σε σχέση με την βίαιη ανακοπή της πορείας του στολίσκου, την παράνομη κατάληψή του από ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις όσο και την αρπαγή και παράνομη κράτηση των μελών των πληρωμάτων. Οι ως άνω πράξεις τελέστηκαν εντός του ελληνικού χώρου έρευνας και διάσωσης, όσο και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων στα οποία βρέθηκε κατόπιν συνεννόησης με τις Ελληνικές αρχές το Ισραηλινό σκάφος στο οποίο κρατήθηκαν οι επιβαίνοντες στα σκάφη την 1η Μαϊου 2026.

Επισημαίνεται ότι οι ακτιβιστές Thiago Avila και Saif Abukeshek έχουν μεταφερθεί υπό άγνωστες συνθήκες και κρατούνται ήδη από τις Ισραηλινές αρχές, έχοντας υποστεί κακομεταχείριση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν απαγγελθεί εναντίον τους κατηγορίες από ισραηλινό Δικαστήριο.

Ως προς τις προαναφερθείσες ενέργειες της νομικής ομάδας ενώπιον των ελληνικών αρχών ουδεμία απάντηση έχει δοθεί μέχρι και σήμερα. Η ελληνική νομική ομάδα του Global Sumud Flotilla δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις νομικές της ενέργειες ενάντια στις παραβιάσεις του διεθνούς και εθνικού δικαίου που έλαβαν χώρα κατά την αναχαίτιση του στολίσκου, όσο και κατά την επιχείρηση αποβίβασης των επιβαινόντων στον λιμένα του Αθερινόλακκου Κρήτης.

