Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 7 Μαΐου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Πόλεμο στο ΠΑΣΟΚ κήρυξε ο Τσίπρας» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη, αλλά και για τους πραγματικούς στόχους «της σύγκλισης με τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία», κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ – ΠΑΣΟΚ: Πόλεμο με το ΠΑΣΟΚ φέρνει το μανιφέστο του Τσίπρα – Μια ακόμη προσπάθειά του να καθυποτάξει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης – Ποια είναι τα κριτήρια της επιλογής εκλογικού αντιπάλου – Το πραγματικό περιεχόμενο της «σύγκλισης με τη σοσιαλδημοκρατία»

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ – ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας «φουλάρει τις μηχανές» – Πυρετός διεργασιών στον ΣΥΡΙΖΑ – Ο πρώην πρωθυπουργός εντείνει τις επαφές με πρόσωπα που θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα του – στην Κουμουνδούρου ψάχνουν μέθοδο για την «σύγκλιση»

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Διπλό «όχι» για… ασφάλεια – Η κυβέρνηση μπλοκάρει προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστική για υποκλοπές – Στόχος η αποφυγή… δυσάρεστων εκπλήξεων και απροόπτων

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ναρκοπέδιο η Κοινοβουλευτική Ομάδα – Ο φόβος για τους «καμικάζι» και η απειλή ότι θα θεωρηθούν υπονομευτές – Η άρση ασυλίας πυροδότησε το σύνολο των εσωκομματικών θεμάτων

ΚΚΕ: Καταγγέλλει μεθοδεύσεις σε υποκλοπές και «αγροτοδικεία»– Βλέπει συγκάλυψη και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Πυρά και προς ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για θέματα της Δικαιοσύνης

ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Από τα Στενά του Ορμούζ, στην κάλπη – Η ακρίβεια που μπορεί να επισπεύσει τις πολιτικές αποφάσεις – Τα Στενά λειτουργούν ως μηχανισμός τιμολόγησης της αγοράς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: 8+2 σενάρια πυρηνικής απειλής – Οι αναλύσεις εξειδικευμένων επιστημόνων φέρνουν στο προσκήνιο πρόσθετους κινδύνους – Ραγδαία κλιμάκωση ρητορικής και προθέσεων – Αυξάνεται η ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Το ΝΑΤΟ, η «κατάντια» και οι λάθος χειρισμοί – Οι ευρωπαϊκές χώρες επιλέγουν πεισματικά την «ομφαλοσκόπηση» αντί να προβάλλουν προτάσεις διεξόδου – Το Κατάρ και επιλογές των Αράβων προς την αποκατάσταση της κανονικότητας – Η αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και την περιοχή ΜΕΝΑ

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: Ντουμπάι: μια πόλη που αντέχει και στον πόλεμο – Παρά την υποχώρηση του τουρισμού, σημειώνεται επιστροφή στην κανονικότητα – Η αποχώρηση των Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ εξασφαλίζει μεγαλύτερες εξαγωγές πετρελαίου

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Εξωδικαστικός «φάντασμα» και funds δήμιοι – Ο οικονομικός εφιάλτης των δανειοληπτών και η καθυστέρηση του Αρείου Πάγου – Δύσκολος ο αγώνας για την καταπολέμηση των καταχρηστικών πρακτικών – Απίστευτες περιπτώσεις που προκαλούν οργή

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Ο «μαύρος κύκνος» πάνω από το Αιγαίο – Πόσο αντέχει η τσέπη μας ένα νέο σοκ – διαθέτει η Ελλάδα αναχώματα; – Η χώρα μας κινδυνεύει να γίνει ένας ακριβός προορισμός

ΜΜΕ: Σε ιστορικό χαμηλό ο δείκτης ελευθερίας του Τύπου – Σύμφωνα με την έρευνα του RSF για την παγκόσμια κατάσταση το 2026 – Στην 86η θέση η Ελλάδα, πιο χαμηλά και από τις ΗΠΑ

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Όταν η πεζοπορία γίνεται θέμα φαντασίας – Οι πεζοί είναι δείκτες του βαθμού υγείας ή ασθένειας ενός αστικού οικοσυστήματος – Μικρή δοσολογία και ποιότητα πεζοδρόμων και πεζοδρομίων στην Αθήνα

ΜΑΪΚΛ ΤΖΑΚΣΟΝ: Όταν η μυθολογία νικά την πραγματικότητα – Η περίπτωση της αμφιλεγόμενης κινηματογραφικής βιογραφίας του – Πώς η φήμη μπορεί να επαναπροσδιορίσει τα όρια του αποδεκτού – Ο κινηματογράφος έχει τη δύναμη να διαμορφώνει τη μνήμη

ΙΣΤΟΡΙΑ: Η Βρετανική Αυτοκρατορία και οι θαλάσσιες αρτηρίες

