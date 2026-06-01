Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από την Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα, σύμμαχος στο πλευρό των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή εγγυημένη χρηματοδότηση σε πολύ μικρές, μικρέςκαι μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους, αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δύο υποπρογράμματα / υποταμεία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των επιλέξιμων επιχειρήσεων:

Υποταμείο « Γενική Επιχειρηματικότητα » για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και

» για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με λιγότερα από 5 χρόνια λειτουργίας.

Τα δάνεια του Υποταμείου «Γενική Επιχειρηματικότητα» είναι εγγυημένα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας σε ποσοστό 70%, ενώ τα δάνεια του Υποταμείου «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» είναι εγγυημένα σε ποσοστό 80%.

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν:

Κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού από €10.000 έως €500.000 , διάρκειας από 2 έως 5 έτη, ανάλογα με τη μορφή χρηματοδότησης, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ή

από , διάρκειας από 2 έως 5 έτη, ανάλογα με τη μορφή χρηματοδότησης, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ή Χρηματοδότηση έως €10 εκατ., διάρκειας από 5 έως και 12 έτη για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι ότι οι χρηματοδοτήσεις παρέχονται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, κάτι που διευκολύνει ιδιαιτέρως τις μικρές επιχειρήσεις που ίσως δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες.

Χαμηλό Κόστος Δανεισμού και Ευνοϊκοί Όροι

Ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι το χαμηλό επιτόκιο, λόγω της παροχής της εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία μπορεί να καλύπτει έως και το 80% της χρηματοδότησης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις επωφελούνται από επιδοτούμενο επιτόκιο έως 3% για τα πρώτα δύο χρόνια της δανειακής σύμβασης, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η πρόσβαση σε κεφάλαια με μειωμένο κόστος δανεισμού.

Γιατί να Επιλέξετε την Εθνική Τράπεζα;

Μέσω της συμμετοχής της στα προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, η Εθνική Τράπεζα στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιλέξουν την κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης, αλλά και να διαχειριστούν επιτυχώς την αίτησή τους.

Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, όπου ο εξειδικευμένος Business Banking RM θα σας βοηθήσει να καθορίσετε την καλύτερη στρατηγική για την επιχείρησή σας.

Επιπλέον, αξιοποιώντας τη νέα online υπηρεσία «Σχεδιάζω τη Χρηματοδότησή μου», μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εξερευνήσετε τις χρηματοδοτικές επιλογές που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησής σας.

Περισσότερες πληροφορίες στο nbg.gr

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».

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