Foreigner: Οι θρύλοι του Classic Rock για πρώτη φορά στην Ελλάδα

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Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει! Οι θρυλικοί Foreigner θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Σάββατο 27 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ.
Οι πόρτες για τους θεατές θα ανοίξουν στις 18:30. Τη συναυλία θα ανοίξει στις 20:00 ως special guest ο Κώστας Τουρνάς, με ένα δυναμικό set πλαισιωμένος από τέσσερις μουσικούς και τρεις γυναικείες φωνές.
Με πορεία που ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες, αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής rock σκηνής, ενώ το μελωδικό, κλασικό rock ύφος του ταιριάζει ιδανικά με τον διαχρονικό ήχο των Foreigner και αναμένεται να προετοιμάσει ιδανικά το κοινό για τη συνέχεια της βραδιάς.
Με την μεγάλη τους περιοδεία, με τίτλο Celebrating 50 years, οι Foreigner συνεχίζουν να γράφουν ιστορία. Υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα στην ιστορία της rock.
Η κάθε τους εμφάνιση είναι ένα μουσικό γεγονός που ξεσηκώνει κοινό και μουσικούς κριτικούς:
«Αν ψάχνεις μια live εμπειρία με τις μεγαλύτερες rock επιτυχίες, η συναυλία των Foreigner το 2026 είναι η επιλογή σου! Μόνο επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες. Έλεγξε τις ημερομηνίες της περιοδείας και εξασφάλισε τα εισιτήριά σου για να ζήσεις την συναυλία των θρύλων»
ad-hoc-news.de
«Οι Foreigner είναι το συγκρότημα με τις μεγάλες επιτυχίες και το αποδεικνύουν σε κάθε τους συναυλία! Ξεσήκωσαν το κοινό που ήξερε κάθε τραγούδι: “Double Vision,” “Head Games,” “Cold as Ice”, “Waiting for a Girl Like You,” “Dirty White Boy,” “Urgent”, “I Want to Know What Love Is,” “Hot Blooded”»
David Congalton, sloreview.org
«Οι Foreigner ανήκουν στο κορυφαίο 10% όλων των live performers. Θεωρούνται εντυπωσιακοί καλλιτέχνες στη σκηνή, κάντονας shows που αξίζει να δεις. Οι κριτικές για τις συναυλίες τους περιγράφουν τα live ως υψηλής ενέργειας, δυναμικά, εκρηκτικά, ηλεκτρισμένα, ανατριχιαστικά, νοσταλγικά και αξέχαστα.»
liverate.com
Το Σάββατο 27 Ιουνίου η Αθήνα θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους θρύλους του rock, το συγκρότημα των μεγάλων επιτυχιών, τους Foreigner.
Κλείστε έγκαιρα το εισιτήριο σας ΕΔΩ
Μια παραγωγή της Stellar Productions
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