Πέλλα: Χειροπέδες σε πατέρα και γιο για ναρκωτικά – Καλλιεργούσαν κάνναβη, βρέθηκε και κοκαΐνη

Ένας πατέρας και ο γιος του συνελήφθησαν στην Πέλλα καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν ναρκωτικά.

Πρόκειται για έναν 66χρονο και τον 34χρονο γιο τους οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

5 βάζα και συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 183,5 γραμμαρίων,

2 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 41,8 γραμμαρίων,

8 συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά 8 σπόρους κάνναβης και1 βάζο με σπόρους κάνναβης, βάρους 7,1 γραμμαρίων,

2 πλαστικοί τρίφτες,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των 8.935 ευρώ.

Στην αυλή του σπιτιού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία σακούλα με κλώνους δενδρυλλίων κάνναβης, βάρους 270 γραμμαρίων, καθώς και τρία φυτά κάνναβης.

Επίσης, εντός αρδευτικού καναλιού σε αγροτική περιοχή της Ημαθίας, διαπιστώθηκε να καλλιεργούν πέντε δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 34 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

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