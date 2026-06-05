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05.06.2026 21:46

Αθώος ο μελισσοκόμος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου

05.06.2026 21:46
dikastirio

Αθώο έκρινε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο τον μελισσοκόμο που δικάστηκε για τον εμπρησμό στο άλσος Βεΐκου στις 4 Ιουνίου. 

Αντίστοιχη πρόταση, αθώωσης υπέβαλε στο δικαστήριο και η  Εισαγγελέας της έδρας. Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία ότι από αμέλεια προκάλεσε την φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή ισχυριζόμενος ότι έφθασε στο σημείο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. 

«Ξεκίνησα από το Γαλάτσι γύρω στις 11.40. Στις 11.45 πήγα σε κατάστημα και με έχει καταγράψει η κάμερα. Δεν θα προλάβαινα να έχω ανάψει τη φωτιά» είπε τονίζοντας πως όταν έφθασε η φωτιά έκαιγε ήδη.

«Ο Δήμος δεν είχε ξεχορταριάσει την περιοχή. Το δικό μου σημείο ήταν πεντακάθαρο. Για αυτό δεν κάηκαν τα μελίσσια μου» είπε , αναφέροντας ότι αδίκως εκτέθηκε στο ίντερνετ ως ο υπαίτιος εμπρησμού προκαλώντας την οργή άλλων συναδέλφων του, μελισσοκόμων.

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