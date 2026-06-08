Ελληνικά ναυπηγεία χτίζουν διεθνείς συμμαχίες και διεκδικούν κεντρικό ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή άμυνα

Με φόντο τη στροφή της Ευρώπης προς την αμυντική αυτονομία και την ενίσχυση της βιομηχανικής της βάσης, τα ελληνικά ναυπηγεία επιχειρούν να επιστρέψουν δυναμικά στον διεθνή χάρτη, επενδύοντας σε στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους ομίλους του εξωτερικού και σε νέα επενδυτικά σχέδια δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η νέα εικόνα της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας διαμορφώνεται γύρω από τα ναυπηγεία της ONEX σε Ελευσίνα και Σύρο, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, τα οποία επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη γεωγραφική θέση της χώρας, τη ναυτική της παράδοση και τις αυξημένες ανάγκες της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Στο πιο φιλόδοξο εγχείρημα, η ONEX προωθεί το Project Trident, ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,35 δισ. ευρώ που περιλαμβάνει τη δημιουργία ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής φρεγατών και υποβρυχίων σε συνεργασία με τη νοτιοκορεατική Hanwha Ocean. Όπως έχει δηλώσει πρόσφατα ο πρόεδρος του ομίλου Πάνος Ξενοκώστας, στόχος είναι τα ελληνικά ναυπηγεία να εξελιχθούν σε βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, την αυτοματοποίηση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει σημαντικές αναβαθμίσεις υποδομών, νέες εγκαταστάσεις και ανάπτυξη προηγμένων βιομηχανικών δυνατοτήτων, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει έως και 10.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά ενισχύουν τη θέση τους μέσα από συνεργασίες με τη νοτιοκορεατική HD Hyundai Heavy Industries και τη γερμανική TKMS. Οι συμφωνίες αφορούν τόσο τη σχεδίαση και κατασκευή πλοίων επιφανείας όσο και προγράμματα αναβάθμισης υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού, σε μια προσπάθεια να συνδεθεί η ελληνική βιομηχανία με τις νέες ευρωπαϊκές αμυντικές ανάγκες.

Όπως έχει επισημανθεί από τη διοίκηση των ναυπηγείων, η επανεκκίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας δεν αφορά μόνο την κατασκευή πλοίων, αλλά και τη δημιουργία τεχνογνωσίας, εξειδικευμένων θέσεων εργασίας και προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας ακολουθούν στρατηγική εξειδίκευσης σε έργα υψηλής τεχνολογίας και συμμετέχουν ήδη στην αλυσίδα παραγωγής των φρεγατών FDI μέσω της συνεργασίας τους με τη γαλλική Naval Group. Η εταιρεία κατασκευάζει κρίσιμα τμήματα των πλοίων που προορίζονται τόσο για το Γαλλικό όσο και για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, ενισχύοντας τη συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας σε διεθνή αμυντικά προγράμματα.

Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή για την Ελλάδα, καθώς η Ευρώπη αναζητά νέες παραγωγικές δυνατότητες στον αμυντικό τομέα και επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα ελληνικά ναυπηγεία φιλοδοξούν να μετατραπούν σε περιφερειακό κέντρο ναυπήγησης, συντήρησης και υποστήριξης προηγμένων ναυτικών μονάδων.

Η κοινή συνισταμένη όλων των σχεδίων είναι η προσπάθεια δημιουργίας ενός σύγχρονου βιομηχανικού οικοσυστήματος που θα συνδέει τη ναυπηγική δραστηριότητα με την άμυνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και τις εξαγωγές. Με τις διεθνείς συνεργασίες να πολλαπλασιάζονται και τις επενδύσεις να αυξάνονται, η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία επιχειρεί να αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή βιομηχανική πραγματικότητα.

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