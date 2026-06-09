Κατερίνα Βρανά: Τραγική εξυπηρέτηση για άτομα με αναπηρία στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης – «Αναγκάστηκα να κάτσω στο πάτωμα» (Video)

Την έντονη δυσαρέσκειά της αναφορικά με τις συνθήκες εξυπηρέτησης που αντιμετώπισε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης εξέφρασε η Κατερίνα Βρανά, η οποία μέσα από μια ανάρτησή της κατήγγειλε σοβαρές ελλείψεις στην υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, όπως επίσης, καθυστερήσεις και έλλειψη ενημέρωσης. Τόνισε δε, ότι αναγκάστηκε ακόμη και να καθίσει στο πάτωμα, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο αμαξίδιο.

Μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, η stand-up comedian προχώρησε σε δημόσια καταγγελία, περιγράφοντας την ταλαιπωρία που -όπως υποστηρίζει- βίωσε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της προς την Αθήνα.

Η Κατερίνα Βρανά ανέφερε ότι η πτήση της από το Σίδνεϊ καθυστέρησε, με αποτέλεσμα να χάσει την ανταπόκρισή της για την Αθήνα. Όπως σημείωσε, ούτε η ίδια ούτε οι υπόλοιποι επιβάτες ενημερώθηκαν εγκαίρως για την κατάσταση, ενώ, παρά το γεγονός ότι είχε ανάγκη από υποστήριξη λόγω κινητικών δυσκολιών, δεν της παρασχέθηκε αναπηρικό αμαξίδιο.

Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, το προσωπικό του αεροδρομίου δεν της έδωσε ποτέ επαρκείς εξηγήσεις για το τι συνέβαινε ούτε ενημέρωνε τους επιβάτες για τις εναλλακτικές επιλογές τους.

Η ίδια τόνισε ότι αναγκάστηκε να μεταβεί μόνη της στο γραφείο ανταποκρίσεων προκειμένου να αναζητήσει πληροφορίες, ενώ τελικά η αλλαγή της πτήσης της πραγματοποιήθηκε έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από τον ταξιδιωτικό της πράκτορα στην Αυστραλία και όχι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου.

Η κωμικός υπογράμμισε -μεταξύ άλλων- ότι στον χώρο του γραφείου ανταποκρίσεων δεν υπήρχαν καθίσματα, γεγονός που την ανάγκασε να καθίσει στο πάτωμα περιμένοντας να εξυπηρετηθεί.

Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, χρειάστηκε να μεταβεί και στο γραφείο της Turkish Airlines για να παραλάβει τις νέες κάρτες επιβίβασης, αντιμετωπίζοντας επιπλέον δυσκολίες στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει βοήθεια για τη μετακίνησή της μέσα στο αεροδρόμιο.

Η ίδια δήλωσε εξαντλημένη από την ταλαιπωρία, αναφέροντας ότι βρισκόταν στα όριά της σωματικά και ψυχολογικά.

Τέλος, απηύθυνε έκκληση προς τα αεροδρόμια να επενδύσουν περισσότερο στην εκπαίδευση του προσωπικού τους, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά στα αγγλικά ή σε άλλες γλώσσες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν προβλήματα και αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων.

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