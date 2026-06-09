Θανατηφόρα παράσυρση 76χρονης πεζής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Θανατηφόρα παράσυρση 76χρονης πεζής σημειώθηκε το πρωί στην οδό Κλαυδιανού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος παρέσυρε, υπό συνθήκες που ερευνώνται, την ηλικιωμένη την ώρα που διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ο 22χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης.

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